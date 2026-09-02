Gemma Baciero, veterinaria: “Los gatos son animales que necesitan sentirse seguros y expresar sus instintos”

Tener un gato en casa no implica solamente garantizarle comida, agua y un lugar cómodo para descansar. La veterinaria Gemma Baciero explicó que los felinos también necesitan estímulos, espacios propios y oportunidades para expresar sus conductas naturales , algo fundamental para su bienestar.

La profesional destacó: “Los gatos son animales que necesitan sentirse seguros y expresar sus instintos” . Por eso, adaptar el ambiente para estimular sus sentidos, favorecer la actividad física y ofrecerles lugares donde puedan refugiarse es importante para una convivencia saludable.

Uno de los aspectos centrales para el bienestar felino es aprovechar el espacio vertical del hogar. Los gatos pueden beneficiarse de lugares elevados , como estantes, torres o plataformas, desde donde tengan una visión amplia del ambiente y puedan sentirse protegidos.

Los rascadores también cumplen una función importante. Además de ayudar a mantener las uñas en buenas condiciones, permiten que los gatos expresen una conducta natural y marquen su territorio . Ante cualquier duda sobre el corte de uñas, lo recomendable es consultar con un veterinario.

El juego diario es otra herramienta fundamental para que los felinos puedan desarrollar sus instintos. Baciero recomienda propuestas que reproduzcan, de alguna manera, la dinámica de la caza, con juguetes que simulen presas y actividades que estimulen su capacidad de resolver problemas.

Los premios pueden utilizarse como refuerzo, aunque deben ofrecerse con moderación. El exceso puede favorecer el aumento de peso, por lo que no deberían reemplazar la alimentación habitual.

Para mantener una condición corporal adecuada, la especialista recomienda ofrecer un alimento acorde a cada etapa de vida , controlar la cantidad de premios y fomentar la actividad física mediante juegos y estímulos dentro del hogar.

También es importante realizar controles veterinarios periódicos y prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento. Cada gato tiene necesidades diferentes, por lo que observar sus hábitos permite adaptar mejor el entorno.

La clave, según Baciero, está en respetar las necesidades naturales de cada felino . Un hogar que ofrece lugares para trepar, esconderse, rascar y jugar puede ayudar a que el animal se sienta más seguro y tenga una vida más activa.

Fuente: TN