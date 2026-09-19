Furor por Frida Khalo en el Malba: largas filas para recorrer la muestra gratuita por los 25 del museo

La expectativa era tan grande que a las 18.30 de este sábado con temperatura primaveral ya había una fila que daba dos vueltas enteras a la Plaza República de Perú para entrar al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) , donde, con motivos de su 25° aniversario , se abrió al público de manera gratuita la muestra de Frida Khalo . Una postal que recuerda a la nutrida concurrencia de “La Noche de los Museos”, que se celebra cada noviembre.

De acuerdo datos del museo, hasta las 20 habían ingresado unas 5.500 personas , mientras que al menos otras 3.500 aguardaban para entrar.

Las actividades por el cuarto de siglo de vida de este icónico espacio cultural comenzaron este jueves 17 y continuarán hasta el lunes 21.

La programación reúne inauguraciones de exposiciones, un seminario internacional, propuestas educativas, literatura, cine, música y moda, con entrada libre y gratuita para buena parte de las actividades.

Este sábado por la tarde, en la sede de avenida Figueroa Alcorta, fue el turno de l a apertura gratuita al público de "Viva Frida" y de los tres nuevos núcleos de Latinoamérica en expansión. Es la primera vez que esta muestra llega a Sudamérica y podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2027.

La misma fue organizada por la Semana de la Alta Costura y el Museo Frida Kahlo de México , bajo la dirección de Elina Costantini, la esposa de Eduardo Costantini, el fundador del museo.

"Esto pura emoción, estoy que lloro. No lo puedo creer. Frida lo merece. Es un sueño hecho realidad . Gracias a Frida, que es el canal para hacer esta muestra", expresó Elina cuando a las 19 finalmente se abrieron las puertas al público.

Federico y Carolina son dos amigos y llegaron desde Villa Devoto. "Nos sorprendió la cantidad de gente. Hay muchos esperando afuera desde muy temprano", coincidieron.

"Nos gusta mucho venir siempre al Malba para explorar la cultura de Latinoamérica que está en Buenos Aires. Frida es una gran artista y cada vez que exponen algo de ella es muy importante en todo el mundo. Cada vez que vemos una expo o algo de Frida siempre hay algo interesante para ver. Particularmente ahora es lindo ver los vestidos, veremos con que más nos sorprende", indicó Federico.

A unos metros se encontraba Deirdre, una mujer irlandesa que reside en Recoleta. Fanática de la historia y vida de Frida Kahlo, antes estuvo en varias muestras de la artista mexicana en el exterior, sobre todo, en los museos Tate y Victoria y Alberto de Londres. Y ahora quedó sorprendida con esta nueva exposición.

" Estoy impresionada . No esperaba tantas obras chiquitas: el contraste de tanta obra chica con el volumen del Malba es impactante. Me encantó el vestido rosa que está dentro de la colección de los vestidos de Frida", describió.

Además, quedó impactada por la frase de la artista que hay en una de las paredes del museo y dice: 'Pies para que los quiero si tengo alas pa' volar".

"Yo aprendí a volar en Argentina", exclamó, emocionada.

Por su parte, Claudia vino de Catamarca y visitó la muestra junto a dos amigas "Es espectacular. Fui a ver otras de Frida y no eran tan completas como esta", reconoció.

"Me encantó la sala de los vestidos de ella, toda la historia retratada en las fotos y videos. Siempre me gustó Frida. Ahora, viendo en detalle su vida y todo lo que tuvo que pasar, es increíble la fortaleza de esta mujer, cómo logró ella pararse y presentarse al mundo como una mujer fuerte y se pudo empoderar desde un lugar muy difícil", remarcó.

Además, se mostró conmovida por la respuesta del público: "Me sorprendió y para bien; además veo niños y esto no es tan común. Realmente hay mucha gente. Es muy buena la convocatoria".

La exposición reúne objetos personales de la artista, pinturas y fotos de la colección del museo, piezas de la colección de Gannit Ankori y otras imágenes de una colección privada.

Curada por la académica y crítica Circe Henestrosa, la muestra pone en el centro la vestimenta y la autorrepresentación de Kahlo, con prensas, accesorios, aparatos ortopédicos, cartas y materiales de archivo que permiten abordar la construcción de su imagen en relación con identidad, política, género y discapacidad.

También Malba Educación ofreció estaciones gratuitas para todas las edades inspiradas en Kahlo, con propuestas de trenzado, bordado comunitario, autorretratos, banderines mexicanos y sellos vinculados con su vestimenta

Mientras que por la noche la propuesta se mudó a la Plaza Perú, donde Malba Joven organizó una nueva edición de Música a Cielo Abierto con DJ sets de artistas sorpresa. Al tiempo que el museo permaneció abierto hasta las 0.30.

En tanto, el domingo se espera que la explanada del museo sea escenario del desfile de cierre de la Semana de la Alta Costura Argentina, dirigida por Eliana Costantini, en homenaje a Frida Kahlo.

Fuente: Clarín