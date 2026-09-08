Frotar una goma de borrar en las pilas: para qué sirve el truco y cuándo realmente funciona

Cuando un control remoto , un juguete o cualquier dispositivo a pilas deja de encender, la reacción más común es reemplazar las baterías. Sin embargo, existe un truco casero que muchas personas recomiendan antes de descartarlas: frotar una goma de borrar limpia sobre los terminales metálicos de las pilas .

Este método no recarga la energía ni repara una pila agotada. Su verdadera utilidad es eliminar suciedad y una leve oxidación superficial que puede impedir un buen contacto entre la pila y el aparato.

Las pilas transmiten electricidad gracias al contacto entre sus polos metálicos y los conectores del dispositivo. Con el uso y el paso del tiempo, esas superficies pueden acumular:

La goma de borrar actúa como un abrasivo muy suave , capaz de desprender esa capa de suciedad sin dañar el metal cuando se utiliza con cuidado.

Después de frotar ambos extremos, conviene retirar los restos de goma con un paño seco antes de volver a colocar las pilas.

Este método puede ser útil si las pilas todavía tienen carga y el problema se debe únicamente a un mal contacto eléctrico. Es frecuente que funcione en controles remotos, relojes, calculadoras y otros dispositivos que permanecen mucho tiempo sin usarse.

En cambio, no solucionará una pila descargada ni una avería interna.

Hay situaciones en las que no conviene insistir con este truco y lo más seguro es cambiar las pilas por unas nuevas:

Si una pila derramó su contenido, no debe volver a utilizarse . Lo recomendable es retirarla con cuidado, limpiar los contactos del aparato si es necesario y desecharla en un punto de reciclaje de residuos electrónicos o pilas usadas.

Si el dispositivo sigue sin funcionar después de limpiar las pilas, también puede haber suciedad en los contactos internos . En ese caso, usá un hisopo o un paño seco para retirar el polvo y evitá emplear agua u otros líquidos que puedan dañar los componentes.

En muchos casos, una simple limpieza de los terminales alcanza para recuperar el funcionamiento de un aparato que parecía tener las pilas agotadas.

Fuente: TN