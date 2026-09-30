Ferraresi apoyó la candidatura de Kicillof y cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner: “Ella eligió no conducirme y no me llamó nunca más”

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Jorge Ferraresi respaldó la candidatura presidencial del mandatario bonaerense Axel Kicillof, y cuestionó el liderazgo de la exmandataria Cristina Kirchner, al reclamarle que conduzca al conjunto del peronismo y no solamente a un sector. "Me encantaría que la compañera tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir un solo sector", sentenció.

En medio de la disputa por la conducción del peronismo y las definiciones sobre 2027, el exintendente de Avellaneda se refirió a su vínculo con Cristina y aseguró que fue la exmandataria quien decidió dejar de conducirlo políticamente.

"En mi caso particular, yo fui vicepresidente del Instituto Patria y la verdad que Cristina eligió no conducirme a mí. Yo no elegí que ella no me conduzca. No me llamó nunca más. En Avellaneda ella tiene otro candidato y está bien que así lo tenga. Tendrá un porqué, no lo tengo claro", subrayó el dirigente del MDF.

Durante una actividad en Villa Martelli, Ferraresi reivindicó su pertenencia al peronismo y planteó que la construcción del movimiento excede a sus dirigentes. "Como somos preexistentes al kirchnerismo tenemos... Mi viejo milita desde el inicio del peronismo, estuvo preso. Yo me llamo Jorge por Jorge Di Pasquale, que está desaparecido. Empecé a militar en el año 82, cuando todavía había dictadura".

"Creo que el ejemplo o el mejor modelo de gobierno del kirchnerismo lo tiene Avellaneda , no tengan ninguna duda", resaltó el exintendente, quien destacó que trabaja para "una continuidad histórica" sin que se trate de "una persona en particular".

En ese marco, Ferraresi trazó una sucesión temporal, a la que él mismo le puso un último nombre: "Lo que tengo claro es que en el proceso histórico, cuando se fue construyendo… Moreno, San Martín, Belgrano, Rosas... no es que enterró todo sino que le dio continuidad. Vino Yrigoyen y a todo eso que habían construido anteriormente le dio continuidad. Vino Perón y a todo eso le dio continuidad. Vino la resistencia peronista y a todo eso le dio continuidad".

"Volvió Perón y a todo eso le dio continuidad. Aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dieron continuidad. Y hoy va a aparecer Axel, que a todo eso le va a dar continuidad", arengó el exjefe comunal.

Sus declaraciones se producen después de que Kicillof se anotó públicamente para la elección presidencial de 2027 con la frase "cuenten conmigo para el año que viene" y convocó a distintos sectores a construir una alternativa para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

Con un mensaje que lo puso en carrera para las elecciones presidenciales, el gobernador bonaerense armó el pasado 19 de septiembre su propio acto de campaña en un plenario del MDF en Avellaneda y fue acompañado por movimientos sociales, sindicatos y autoconvocados de distintas provincias.

El posicionamiento de Kicillof no tardó en tener una respuesta por parte del núcleo duro del kirchnerismo que, en menos de 10 días desde aquel lanzamiento, afirmó que Cristina Kirchner "tiene voluntad" de ser candidata a presidenta en 2027 , a pesar de que la exmandataria está inhabilitada para ejercer cargos públicos por la condena en la causa Vialidad.

"Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente", el diputado nacional Máximo Kirchner afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.

Respecto de una posible candidatura de la expresidenta , Ferraresi precisó: "Nosotros creemos que no hay ninguna chance. Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde Cristina pueda terminar de candidata , pero no hay ningún dato por el cual lo que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina".

"Cristina, lamentablemente, tiene una condena por la que no va a poder ser candidata por el resto de su vida , así que tendrá que haber un gobierno que cambie esa situación. Nosotros aspiramos, cuando seamos gobierno, a cambiar esa situación, pero en el mientras tanto es una definición irreal, que no se puede llevar a la práctica ni concretar ", argumentó durante una charla con los medios presentes en el lugar.

Las declaraciones de Ferraresi generaron una rápida respuesta de la diputada nacional de Unión por la Patria María Teresa García , quien salió al cruce: " Cuánto daño le hacen a la gente" . A través de un posteo en su cuenta de X, sentenció: "Recuerdo aquello de 'peronismo sin Perón' o 'no vuelve más'. En aquel momento fue un sueño húmedo no cumplido. Y ahora será lo mismo. El odio no construye".

Cuanto daño le hacen a la gente. Recuerdo aquello de peronismo sin Peron", o " no vuelve mas". En aquel momento fue un sueño humedo no cumplido. Y Ahora sera lo mismo. El odio no construye. pic.twitter.com/ihi884m48M

Consultado acerca de cómo puede hacer el peronismo para recuperar parte del electorado, Ferraresi reflexionó: " Milei es un producto de nuestro fracaso y nosotros tenemos que hablar sobre nuestro fracaso, sobre nuestro método de construcción de mayoría, poner arriba de la mesa las dificultades que la gente percibe y que nosotros no nos damos cuenta o fingimos en el tema del discurso. De eso se trata".

"Cuando tengamos esa claridad, tengamos una propuesta clara y Axel empiece a esbozar una propuesta de una alternativa de cómo llevar a la Argentina adelante, creo que vamos a empezar a tener el agrado de conquistar a cada desilusionado de Milei. Tenemos un camino por recorrer todavía", concluyó.

Fuente: Clarín