Femicidio en Entre Ríos: mató a su pareja durante una discusión y después se entregó

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt , de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni , de 47. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo, según confirmaron fuentes judiciales confirmaron a Infobae .

Todo comenzó este miércoles por la madrugada, alrededor de las 2, cuando el acusado se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia . Ante el personal policial, dijo que había discutido con su pareja, que la había golpeado y que, tras la agresión, la mujer se había desvanecido .

Con esta información, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda, ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona cercana al barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni inconsciente. Fuentes cercanas al caso detallaron que, a simple vista, la mujer no presentaba lesiones de gravedad: únicamente tenía una herida en el labio .

La Policía de Entre Ríos detuvo a Leandro José Sigwardt , de 46 años, quien está acusado del femicidio de su pareja, Paola Mercedes Rigoni , de 47. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la autopsia preliminar al cuerpo de la víctima reveló que la causa de muerte fue una fractura de cráneo .

Debido a que no reaccionaba, fue trasladada al Hospital Masvernat , donde ingresó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarla, pero finalmente confirmaron su deceso .

La causa quedó a cargo del fiscal Mauro Jaume , de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia, quien ordenó la detención del presunto agresor y una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de la víctima y del acusado, que serán sometidas a peritajes. Según pudo saber este medio, la vivienda no presentaba signos evidentes de una pelea, ya que “estaba todo muy ordenado” . Sin embargo, en una de las paredes hallaron una mancha de color rojizo .

En un primer momento, los investigadores analizaron si podía tratarse de sangre. No obstante, los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Rigoni no había sufrido una pérdida de sangre que permitiera explicar esa marca. Por ese motivo, resta establecer mediante peritajes el origen de la sustancia hallada.

A partir del resultado de la necropsia, la principal hipótesis es que, durante la discusión, Sigwardt habría golpeado la cabeza de su pareja contra una pared.

Sigwardt quedó imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio) y permanece alojado en la Jefatura Departamental, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas sea llamado a declarar.

Fuentes judiciales aseguraron que no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra el detenido , aunque sí tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Durante la inspección del inmueble, los agentes también hallaron marihuana.

El fiscal Jaume, por su parte, ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios. Según relataron algunos vecinos, era muy común escuchar discusiones y peleas en la vivienda de la pareja y aquella noche no fue la excepción.

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género, entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron al menos 173 víctimas letales : 142 femicidios directos , 18 femicidios vinculados , siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios .

La cifra equivale a una víctima cada 34 horas.

El informe también contabilizó 273 intentos de femicidio —uno cada 25 horas— y señaló que el 13,9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. En el 64,1% de los casos, los acusados eran parejas o exparejas; el 42,2% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima y el 22%, en un domicilio compartido. Al menos 182 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres .

Fuente: Infobae