Falla masiva en la red eléctrica: un enorme apagón afectó a casi un millón de personas en la Ciudad, norte y oeste del Gran Buenos Aires

Cerca de 600 mil usuarios se quedaron sin luz esta noche, lo que afecta a más de un millón y medio de personas, por un apagón que se habría generado en la red de Edenor y abarcó a una decena de barrios de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del conurbano bonaerense.

Según los reportes de los vecinos, los principales barrios afectados eran Palermo, Belgrano, Villa Santa Rita, Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan, Colegiales, Chacarita, Saavedra, Flores e incluso varios sectores de Vicente López, San Isidro y gran parte de Villa Ballester, en el partido de San Martín.

En medio de las pocas informaciones que brindaban las empresas, se supo que se perdió aproximadamente el 11% de la demanda eléctrica de Edenor , según fuentes de la Sociedad Anónima Centro de Movimiento de Energía (Sacme), que es la empresa encargada de coordinar, supervisar y operar la red eléctrica de alta tensión en el AMBA

Las distribuidoras de energía Edenor y Edesur apenas habían reportado en la página del Entre Controlador de la Energía (Enrege) antes de las 21 que tenían fuera de servicio unos 649 y 6.000 usuarios, respectivamente. Esa cifra media hora después se actualizó a 86.542 en el caso de Edesur.

Recién minutos antes de las 22, Edenor admitió en la página del Enrege que tenía 519.474 usuarios sin energía eléctrica.

En medio, fuentes de Edesur explicaron que casi 80.000 de sus usuarios se quedaron sin luz "por una falla en la red de Edenor, que arrastró a la subestación Santa Rita de Edesur".

El corte dejó fuera de servicio varios semáforos y las luminarias de las principales calles y avenidas porteñas, un fenómeno que sorprendió incluso a las cientos de personas que esperaban ingresar a una muestra sobre Frida Kahlo en el museo Malba que quedaron prácticamente a oscuras.

Si bien en algunos barrios la energía comenzaba a regresar, el abrupto cortó duró cerca de 20 minutos en distintas zonas de Palermo y Recoleta .

Muy grande el corte de luz de recién. pic.twitter.com/Rek5hn3Xxi

Asimismo, en varias cuadras de Villa Urquiza los vecinos respiraban aliviados pasadas las 21:10 cuando regresó la luz pero a los pocos minutos se volvió a cortar. Lo mismo ocurrió en la zona limítrofe entre Colegiales y Chacarita , donde los bares, cafés y restaurantes se preparaban para iniciar su ajetreado turno nocturno.

Las redes sociales , a través del uso de teléfonos celulares, fueron el escenario por donde transitaron las quejas y los reclamos a Edesur y Edenor junto con fotografías y videos de lo poco que se podía ver en la noche de este sábado.

Ante el desperfecto cuadrillas de operarios de las dos empresas distribuidoras del servicio en el área metropolitana recorrían los diferentes barrios en busca de lograr una reparación efectiva dado que muchos usuarios reportaron que tras una primera reparación los cortes volvieron a producirse.

A su vez, la Policía porteña implementó operativos de control de tránsito para ayudar con la distribución del tráfico en las principales avenidas, dado que una parte de Palermo ya se encuentra vallada a la espera de la maratón de mañana.

Fuente: Clarín