Endeudamiento y Discapacidad: en la pulseada con la oposición, LLA impulsará proyectos propios en Diputados

Con las fechas límite para dictaminar ya fijadas y en plena pulseada con la oposición, La Libertad Avanza prepara proyectos propios sobre Endeudamiento y Discapacidad en Diputados para intentar seducir a las bancadas "del medio" e imponerse en la votación en el recinto.

Tras el triunfo opositor en la última sesión, la oposición ahora tiene el desafío de consensuar más de 50 proyectos sobre endeudamiento para no fracasar.

Mientras tanto, el oficialismo -que ya registró que no tiene margen para dilatar o imponer un rechazo a estos temas- buscará competirle a la oposición con propuestas que aseguran que serán "coherentes" y "superadoras".

"Me parece muy bien. Bienvenidos sean si quieren hacer política ", señalan desde Unión por la Patria.

El caso de Discapacidad es sensible para los libertarios porque sobre ese tema hay un solo proyecto en el que coinciden la mayoría de las bancadas opositoras: el de extensión, por un año más, de la Emergencia en Discapacidad . La ley que está vigente fue resistida por Javier Milei que la vetó y luego el Congreso insistió y la Justicia lo obligó a cumplir la ley.

Hasta ahora la única iniciativa del Ejecutivo sobre el tema era el proyecto un proyecto enviado en abril presentado como una solución "contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Estipulaba reempadronamientos, auditorías y establecía la incompatibilidad de la pensión con cualquier vínculo laboral formal. Quedó freezado en el Senado, donde no empezaron a tratarlo ni en comisiones.

"No tiene nada que ver con ese proyecto", se encargan de aclarar desde LLA en Diputados. La semana próxima pondrán en discusión el borrador del proyecto con sus aliados. Antes, necesitan el aval del Ejecutivo de que van a estar previstas las partidas presupuestarias en el Presupuesto del año que viene, que ingresará el martes al Congreso.

El jueves, los diputados libertarios que llevan adelante la movida -entre quienes están el Gerardo Huesen, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz- tuvieron una reunión con tres áreas clave del Gobierno (Hacienda, Legal y Técnica y Discapacidad) para puntear la letra del nuevo texto.

Apuntan a que la Ley está siendo ejecutada, que ya hay un cronograma preparado para terminar de pagar las compensaciones a prestadores (un punto reclamado hasta por sus aliados del PRO y la UCR), y que por eso el proyecto no será de emergencia sino de fortalecimiento del área, para dejar instauradas por ley políticas para que sean permanentes.

Además, como mensaje político, quieren desterrar la palabra "emergencia" del discurso político al que se aferró el ala opositora.

Entre los puntos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad actual, creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social (equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio) y estipuló mecanismos de actualización por inflación.

En cuanto al sobreendeudamiento, el oficialismo pasó de negar el problema y señalar que el Estado no debía intervenir, a mostrarse abierto a discutir cuestiones sobre la transparencia y acceso a la información sobre tasas y costos financieros para los usuarios.

Si bien dentro del oficialismo hay voces que reclaman una intervención del Banco Central para reducir las tasas, la postura oficial de La Libertad Avanza es contraria a esa medida. En el Gobierno advierten que una baja de tasas de ese tipo podría perjudicar el acceso al crédito, que creció con fuerza en el último tiempo.

"El crédito en Argentina representa el 16% del producto. En Brasil , y en Chile representa el 75% y 70% respectivamente. El acceso al crédito permite a las sociedades crecer y planificar su futuro. Por eso comenzamos a debatir en la comisión de finanzas las mejores alternativas para fomentar el crédito y el acceso a la información de los usuarios y consumidores", declaró días atrás Silvana Giudici (LLA), quien está trabajando en el tema.

En cambio sí analizan incluir en el texto un compendio de las circulares del Banco Central para darles fuerza de ley.

La oposición, en cambio prevé ir más allá. Regulación de tasas y punitorios, mayores controles sobre las billeteras virtuales e instancias de mediación ; son los puntos que barajan.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín