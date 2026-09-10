Endeudamiento familiar: la oposición en Diputados ahora enfrenta el desafío de cómo unificar 50 proyectos

Tras imponerse frente al oficialismo y con fecha límite pautada -el 29 de septiembre-, ahora la oposición tiene el desafío de consensuar los 50 proyectos presentados sobre endeudamiento familiar y morosidad en uno que les permita conseguir la mayoría suficiente para aprobarlo en el recinto de Diputados.

Ya dejaron afuera los que tienen costo fiscal pero las alternativas son muy variadas y el oficialismo también va a jugar: quieren presentar una alternativa propia que logre seducir a las bancadas "del medio".

El factor veto de Javier Milei también es un foco de atención, porque La Libertad Avanza ya tiene más de un tercio de los diputados necesarios para ratificar el hipotético rechazo del Presidente.

El primer dato para identificar por dónde puede venir el acuerdo es que en el emplazamiento que se votó el miércoles en Diputados, se decidió que los proyectos van a discutirse sólo en dos comisiones: Finanzas y Defensa del Consumidor. Se dejó afuera a la comisión de Presupuesto, con lo cual el proyecto que avance será uno que no altere las partidas presupuestarias o represente un impacto fiscal.

El oficialismo planteó eso como un logro propio, pero la oposición ya lo tenía decidido por distintos motivos: hacerle un guiño a las bancadas "dudosas" de que no van a ir por un proyecto extremo, quitarle a Milei el argumento del veto y evitar la comisión de Presupuesto donde el oficialismo tiene una mayoría más amplia que les podía complicar el despacho del dictamen.

Sin embargo, tampoco pretenden aprobar un proyecto inocuo, sino que buscarán algo con impacto real para los 21 millones de endeudados. "No se va a dictaminar un proyecto de creación de fondos. Pero tampoco hicimos todo esto para sólo aprobar cursos virtuales de educación financiera", sentenció un diputado de peso del peronismo.

En el comparativo de los 50 proyectos hay algunas variables que son las más repetidas . Las declaraciones de emergencia, l a regulación sobre tasas y punitorios, la inclusión de mayores controles normativos sobre las Fintech, y la creación de una instancia previa a la judicial, de mediación , para la resolución de conflictos.

Si bien dentro del oficialismo hay voces que piden que el Banco Central intervenga y bajen las tasas, la postura oficial de La Libertad Avanza es en contra. Señalan que de esa manera se va a arruinar el acceso al crédito que creció en el último tiempo.

"¿Por qué el Gobierno puede poner topes en los intereses cuando te pagan la indemnización en 12 cuotas, como lo hizo en la Reforma Laboral, pero no puede intervenir para ayudar a familias sobreendeudadas?", desafían opositores, como el santafesino Esteban Paulon.

Los legisladores de las bancadas federales se volvieron en el último tiempo la llave del quórum y la aprobación de las leyes. Por eso, la postura de ellos será importante.

Argentina Federal -que reúne a misioneros y salteños- tienen proyectos presentados que incluyen regulación de tasas. La salteña Yolanda Vega fue una de las primeras que planteó el tema con un texto que declara la emergencia financiera por un año y plantea que durante ese tiempo toda entidad financiera no podrán cobrar una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA de los plazos fijos a 30 días, entre otros puntos.

Encabezado por el misionero Oscar Herrera Ahuad, la bancada tiene otro que crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. Fija un tipo del 35 % de la TN, exención de IVA sobre intereses, plazo mínimo de devolución de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones de otorgamiento ni gastos administrativos y por un plazo máximo de 90 días hábiles), se suspenden las ejecuciones judiciales. También contempla capacitaciones sobre educación financiera.

En Provincias Unidas también tienen varios. "El punto de partida es ver lo que ya hicieron la Ciudad y varias provincias, y qué podemos tomar de esas experiencias", señaló Pablo Juliano que tiene un proyecto enfocado en la instalación de procesos de mediación.

"Mi proyecto no tiene costo fiscal, ni regulamos las tasas. Permite a quien tiene está tapado de deudas acceder a una i nstancia prejudicial para reestructurar sus acreencias" , sentenció.

Por otra parte, los números indican que las deudas son principalmente con las billeteras virtuales y crediticias vinculadas a casas de electrodomésticos o supermercados. Es decir, entidades no bancarias.

Hay proyectos que proponen incluirlas dentro del marco normativo del Banco Central y otros que buscan regular los "niveles de hostigamiento" para el reclamo de cobros, como el llamado a familiares o terceros.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín