Encuesta incómoda: quiénes son los intendentes con peor imagen en el Conurbano

Una nueva encuesta midió a los 24 intendentes del Conurbano bonaerense y dejó a 9 en posición incómoda : terminaron con más imagen negativa que positiva . Y en 7 de esos 9 casos, el balance en contra está en dos dígitos.

Estos son sólo algunos de los datos que trae el último sondeo de CB Global Data , una consultora que se hizo conocida a principios de 2020, cuando comenzó a publicar un interesante ranking de gobernadores . Luego sumó comparaciones de intendentes, del GBA y a nivel federal , y más adelante de presidentes a nivel regional .

Para esta última tabla del Conurbano , la firma que conduce el analista Cristian Buttié hizo un relevamiento de 478 a 764 casos por municipio , entre el 1 y el 4 de septiembre, con un margen de error de +/- 3% a 4%.

En el arranque del informe, se hace un resumen de resultados , donde se destacan los podios de arriba y de abajo, y las principales diferencias respecto al sondeo anterior en el GBA. La tabla se ordena por el saldo de imagen (se resta la positiva con la negativa), para poder comparar dirigentes con diferente nivel de conocimiento.

Ocurre que como varios intendentes titulares dejaron sus cargos el año pasado para ir a la Legislatura bonaerense , los reemplazaron suplentes con mayor desconocimiento. Hecha la aclaración, estos son los destacados del mes:

"Los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son: Federico Otermín (Lomas de Zamora), quien encabeza el ranking con un diferencial de + 25,8 puntos porcentuales; seguido por Fernando Gray (Esteban Echeverría), con + 23,7; y, en tercer lugar, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con un saldo positivo de + 22,9".

"En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño son: Gustavo Menéndez (Merlo), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de - 20 puntos porcentuales; seguido por Fernando Moreira (General San Martín), con -17,5; y Pablo Descalzo (Ituzaingó), con un saldo de - 17,1".

"En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció fue Ariel Sujarchuk (Escobar), con una mejora de + 6,3 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Ramón Lanús (San Isidro), quien registró un descenso de - 5,6".

Dato políticos: todos los intendentes mencionados en el resumen de resultados son peronistas, salvo Lanús , que representa al PRO. En 2023, le ganó una histórica interna a la hija de Gustavo Posse en la PASO y luego se quedó con la intendencia.

Un dato curioso del ranking de septiembre es que las cinco mujeres intendentas del Conurbano quedaron en la parte del medio de la tabla, pero todas con balance a favor de imagen . En algunos casos, como reemplazaron a jefes comunales titulares, aún no son tan conocidas.

1) Soledad Martínez , del PRO en Vicente López, tuvo saldo a favor de 12,8 puntos, por una positiva de + 54,1% y una negativa de - 41,3%.

2) Mariel Fernández , del PJ en Moreno: saldo a favor de 9,3 puntos, por + 52,9% de positiva y - 43,6% de negativa.

3) Eva Mieri , del PJ en Quilmes: saldo a favor de 7,7 puntos, por + 27,5% de positiva y - 19,8% de negativa.

4) Magdalena Sierra , del PJ en Avellaneda: saldo a favor de 7,2 puntos, por + 21,2% de positiva y - 14% de negativa.

5) Lorena Espina , del PJ en José C. Paz: saldo a favor de 4,4 puntos, por + 17,3% de positiva y - 12,9% de negativa.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín