Encontraron un cuerpo en un canal de agua de un cementerio y creen que podría ser un joven desaparecido

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Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado este miércoles en un canal de agua cercano al cementerio de Lamarque, Río Negro. El hallazgo reactivó la investigación por la desaparición de Kevin Hernández, un joven de 26 años cuyo paradero se desconoce desde febrero.

La ropa y el calzado encontrados junto al cuerpo presentan similitudes con los que llevaba Hernández al momento de desaparecer. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que los restos correspondan al joven.

Tras el hallazgo se desplegó un importante operativo policial en la zona. El lugar fue cerrado y quedó bajo custodia mientras trabajaban efectivos de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Investigaciones, la Brigada Motorizada y personal de Criminalística.

Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible realizar un reconocimiento inmediato. Ahora se aguardan los resultados de los estudios forenses, que permitirán determinar la identidad del cuerpo.

La desaparición de Kevin Hernández

Kevin Hernández desapareció el 22 de febrero en Lamarque. La denuncia formal fue realizada el 26 de febrero por su madre, quien había advertido que llevaba varios días sin tener noticias de su hijo.

Desde entonces, familiares, amigos y vecinos participaron de rastrillajes, marchas y distintos reclamos para pedir avances en la investigación.

La desaparición generó una fuerte conmoción en la región y llevó incluso a la suspensión de la Fiesta Nacional del Tomate por decisión de la Municipalidad, como muestra de acompañamiento a la familia.

Durante las primeras semanas de búsqueda, los investigadores concentraron parte de los operativos en un desagüe cercano al casco urbano, luego de que perros adiestrados marcaran un posible rastro.

También se realizaron rastrillajes en distintos sectores del río Negro, donde fueron encontrados elementos cortantes que quedaron bajo análisis de Criminalística. En los operativos participaron buzos tácticos, drones, brigadas rurales, efectivos del COER y equipos de canes de General Roca.

Hasta el reciente hallazgo, los distintos procedimientos realizados en la zona no habían permitido encontrar rastros que permitieran establecer qué ocurrió con el joven.