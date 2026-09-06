En qué canal pasan el GP de Italia de la Fórmula 1 hoy

Este domingo se desarrolla el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 desde las 10 (hora argentina) en el Autódromo Nacional de Monza, carrera que equivale a la decimotercera de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin -fue reprogramado para octubre en Malasia- y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La prueba no se transmite en vivo por televisión en la Argentina y la única alternativa para seguirla es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-. Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; dispone del relato de la competencia sin imágenes de la pista, las cuáles emitirá en diferido horas después.

La principal novedad es que quien larga en el primer lugar es Pierre Gasly (Alpine). El francés, a quien antes del GP de Italia le quitaron el tercer puesto que había obtenido en Mónaco -cayó al séptimo por una penalización- sorprendió a propios y extraños y obtuvo el mejor tiempo en una clasificación de ensueño para la escudería gala porque las actualizaciones en los monoplazas les dieron buenos resultados y el gran sábado lo completó Franco Colapinto con su séptimo puesto. El argentino quedó muy bien posicionado para buscar puntos, algo que no consiguió en los últimos dos GP.

Detrás de Gasly arrancan George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 242 puntos, inicia 20°. De antemano, sabía que iba a largar último más allá de lo que haga en la qualy porque recibió una penalización por haber cambiado el motor de su monoplaza. Posteriores sanciones a Alexander Albon (Williams) y Liam Lawson (Red Bull) le permitieron avanzar dos ubicaciones.

Con Antonelli entre los últimos, más allá de que tiene un auto que lo puede llevar a los primeros lugares, el resto de los pilotos tiene ante sí una gran ocasión para descontarle unidades en la clasificación de pilotos, donde el joven ostenta el primer lugares desde casi el arranque del certamen.

*Recibieron penalizaciones y fueron retrasados en la grilla.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

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Fuente: La Nación