Elección en Marcos Juárez: ganó el candidato del peronismo cercano al gobernador Llaryora

Sin la impronta "nacional" cuando se convirtió en el "kilómetro 0" de la llegada de Mauricio Macri al poder, en 2014 había ganado allí una alianza conformada entre la UCR y el PRO, la ciudad cordobesa de Marcos Juárez comenzó a desandar el cronograma electoral con la elección a intendente. Triunfó Germán Font, ex funcionario del gobernador Martín Llaryora pero que no compitió con el sello del oficialismo cordobés. "Ganamos cómodos" , dijeron por la noche, con todo, cerca del mandatario provincial.

Se trata de la primera elección separada de los comicios nacionales y provinciales que, hasta el 2022, llevó a la "nacionalizar" sus resultados a los referentes del entonces Cambiemos. En esta ocasión, los comicios registraron un tono bien municipal . Y la participación fue relativamente baja: poco más del 60 por ciento del padrón de 24.806 personas (unos 8 puntos menos que hace 4 años). "Hablé con el gobernador cuando veía las tendencias. Estoy muy agradecido a sus palabras. Me invitó a reunirme mañana (por el lunes) con él ", señaló, desde su búnker, el ganador de los comicios.

"Quiero felicitar especialmente a Germán Font y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo", expresó el gobernador a través de su cuenta de X.

El dirigente compitió por el espacio "Generación MJ": si bien años atrás había sido funcionario del ministerio de Bioagroindustria provincial, en este turno optó por jugar bajo identidad vecinal . Pero en el peronismo cordobés lo entienden y aseguran que podría posicionarse como representante del gobernador en la departamental del año próximo. Este domingo lideró los comicios locales: obtuvo el 46% de los votos.

En segundo lugar, con un 20,2% de los sufragios, se ubicó Pedro Dellarossa, ex candidato de Macri y ahora postulante por el espacio "Marcos Juárez Puede". Dos veces intendente, en 2022 impulsó a Sara Majorel como su sucesora. En estos años tuvo un paso por el "cordobesismo, como ministro de Producción de Llaryora, pero en estos comicios optó por un perfil vecinalista.

En tanto, Gerardo Pasquali , de "Marcos Juárez Despierta", se posicionó en tercer lugar con un 17,3% de los votos, también desde un espacio vecinalista. En la cuarta posición, con un 11,3%, se ubicó Verónica Crescente con el sello Unión Vecinal. Fue funcionaria notable de las gestiones de Dellarossa pero lo enfrentó en 2022 cuando este ungió a Majorel. En aquel momento, Crescente fue la candidata apoyada por el entonces gobernador Juan Schiaretti pero en estos comicios jugó por cuenta propia.

Como sea, ninguna de las 7 listas en disputa tuvo alguna vinculación con las alianzas nacionales, por lo que no hubo visitas a Marcos Juárez de figuras ni referentes. De hecho, Javier y Karina Milei no llevaron candidato en esta elección municipa l que tiene también como dato distintivo ser la única ejecutiva de Córdoba, en este año calendario. En las legislativas nacionales de 2025, La Libertad Avanza ganó Córdoba con 42,3%, aventajando a Provincias Unidas que tuvo a Schiaretti de primer diputado, con 28,2%. En Marcos Juárez, esa ventaja fue 44,2% a 29,3%.

El nuevo intendente asumirá el 10 de diciembre próximo. Tendrá la responsabilidad de gobernar un municipio de unos 30 mil habitantes, insertado en la denominada “pampa gringa”, con fuerte arraigo de la agro-industria. Ese desarrollo lo ha transformado en uno de los más prósperos de Córdoba, con fuerte presencia de los cultivos en soja, maíz y trigo, y de la producción de maquinaria agrícola.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín