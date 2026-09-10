El tenso cruce entre Victoria Tolosa Paz y Lisandro Almirón por la morosidad: “Seamos coherentes”

Los diputados Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) tuvieron un fuerte cruce este miércoles a la noche por la morosidad en la Argentina : la legisladora opositora aseguró que casi la mitad de los ciudadanos tiene deudas y el oficialista la desmintió. Además, también marcaron un contrapunto respecto a la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil, en manos de la jueza Marta Pascual.

“Quisieron evitar la derrota frente a una oposición que viene señalando al Ejecutivo y al propio Parlamento que tiene que dar respuestas a dos temas que son parte de la convocatoria. A mi no me preocupa la derrota en el Parlamento, me preocupa la de la gente; con los 21 millones de endeudados -y 6 millones en mora- que no tienen una respuesta y ven a un Ejecutivo que va esquivando ”, expresó Tolosa Paz en TN sobre la sesión en la Cámara baja en la que los bloques opositores impusieron un cronograma para avanzar con el debate de endeudamiento y morosidad.

Acto seguido, la diputada sostuvo que quienes pagan endeudamientos lo están haciendo a costa de “restricciones enormes” y apuntó contra el Gobierno. “Por eso miramos la totalidad de lo que está pasando como un registro de la falla del plan económico del Presidente, que va a morir con las botas puestas y necesita que el Parlamento diga cuáles son las soluciones, incluso sin afectar el costo fiscal y sin tocar un peso del Estado nacional, pero sí dándole más peso al Banco Central”, subrayó.

Luego tomó la palabra Almirón, que desmintió las acusaciones de la opositora: “Arrancamos mal: decir que 1 de cada 2 argentinos está endeudado es falaz . Es una mentira. Además hay un análisis muy segmentado del problema, que es mucho más profundo”.

El diputado oficialista dijo que Tolosa Paz “obvia” que Nación, provincias y municipios “forman parte de la cadena” y explicó que el crédito no se encuentra únicamente en el mercado formal, sino también en quienes no son controlados por el BCRA, como las mutuales. “Tienen un código de descuento del 30% sobre el disponible que podría ser el sueldo de cualquier empleado, generalmente del sector público. En este país, antes era un festival de subsidios, al igual que con el plan platita, y ahora se está controlando”, criticó.

Almirón destacó que LLA logró avanzar en muchos proyectos incluso cuando el partido tenía solo 37 diputados y remarcó que a la baja de la inflación se le da “muy poco mérito ”. “Los bancos provinciales, los gobernadores y los intendentes no eliminan ingresos brutos y no hablan de las tasas y de los impuestos al sello”, indicó.

En ese contexto, Tolosa Paz interrumpió a Almirón y cuestionó: “ ¿Y por qué votaron a favor hoy [sobre el emplazamiento por morosidad]? Seamos coherentes ". El diputado libertario, en tanto, respondió con una ironía, en referencia a Enrique “Pepe” Albistur, pareja de la legisladora: “Quienes estaban comiendo pochoclos al principio de nuestra gestión son los mismos que ahora tienen todas las soluciones y tienen las mismas soluciones de siempre”.

“Evidentemente tengo que pasarle el número de Pepe para que arreglen el tema de los pochoclos”, arremetió Tolosa Paz también a modo de broma.

Otro de los temas que se debatieron en la mesa fue la decisión de la jueza Pascal de suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil , impulsado por el oficialismo, bajo la justificación de que no está de acuerdo con que menores estén “enrejados”. La decisión, por su parte, llevó a que desde distintos sectores eleven pedidos de juicio políticos.

Almirón, en tanto, defendió las denuncias contra Pascual y afirmó: “ Es la medida a implementar contra alguien que desconoce una ley aprobada por ambas cámaras y que no toma noción de la profundidad del tema . Se han visto videos de la jueza en los que toma estas cuestiones con mucha liviandad, como si fuera maestra de preescolar dando un curso de buena conducta cuando no es eso lo que tratamos en la ley y no es esa su responsabilidad como funcionaria”.

“Es una ley muy importante y la cual hemos debatido con muchos profesionales y que tuvo sanción en las dos cámaras”, siguió.

Tolosa Paz, en cambio, respaldó la suspensión temporal del régimen y marcó que la decisión de Pascual fue acertada. “La ley está vigente y la jueza advierte que, en los 180 días de plazo, tenían que tener la transferencia de recursos y la garantía para que ese ratio de esa medida de encierro que está fijada en este código para bajar la edad de punibilidad esté asegurada”, declaró.

Asimismo, sentenció: “Tenemos que ser un país serio y para eso tienen que estar los recursos depositados en las 23 jurisdicciones y en la Ciudad para garantizar que el lugar de encierro de los jóvenes de 14 años que cometieron hechos graves esté en condiciones”.

Fuente: La Nación