El padre que denunció a su ex esposa por llevarse a sus hijos a Brasil logró la restitución: “Pasaron mucho tiempo sin verme”

Después de un duro litigio judicial, Herman Krause relató cómo recuperó a sus dos hijos, luego de que su ex esposa los sacara ilegalmente del país . Finalmente, la Justicia de Brasil habilitó su regreso y otorgó la guarda provisoria hacia el padre.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer , donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Krause describió el proceso que atravesó tras la desaparición de sus hijos. El caso adquirió notoriedad cuando Interpol emitió un alerta amarilla para localizarlos, después de que su expareja, Juliana Magalhanes Da Rosa , se los llevó sin autorización a Brasil en julio de 2024.

“Fue un proceso muy complicado, y más en estos dos meses que se estaba por tomar la decisión allá en Brasil”, relató Krause sobre su estadía en San Pablo, donde permaneció casi dos meses aguardando la resolución judicial. “ Lo que conseguimos fue muy importante , porque es muy difícil que un país como Brasil te devuelva dos niños cuando estás litigando contra una madre brasilera”, enfatizó.

Semanas atrás, la Justicia de Brasil le otorgó la tenencia provisoria y el segundo tribunal confirmó la sentencia inicial, lo que permitió el regreso de los niños y de su padre a la Argentina. “A partir de que me entregaron la guarda provisoria el 15 de julio, los primeros días fueron difíciles, porque mis hijos estaban muy alienados y pasaron mucho tiempo sin verme . Un día llegaron, me dijeron: ‘ Hacete cargo ’, sin una preparación psicológica de los chicos ni nada”, reconstruyó.

En ese marco, Krause narró el reencuentro y el proceso de adaptación familiar a la nueva realidad. “ De a poquito nos fuimos acostumbrando los tres a estar juntos de nuevo . Ellos volvieron a entrar en confianza conmigo, y cada vez mejor. Les fui contando qué fue lo que pasó, por qué a ellos se los llevaron, qué dijo la justicia argentina y qué estaba diciendo la justicia de Brasil para permitirles estar conmigo”.

En la reconstrucción del padre, el conflicto comenzó en 2022 , cuando su ex mujer le presenta la primera denuncia penal en su contra por violencia de género, lo que derivó en su salida del domicilio familiar y el inicio del proceso de divorcio. “Durante el 2023, yo teníamos la tenencia compartida de los chicos. Yo veía a mis hijos sin ningún problema”, detalló sobre la rutina previa a la fuga.

En septiembre de 2023, una nueva denuncia agravó la situación: “ Me hacen denuncias por abuso sexual de mis hijos . Ahí se me inicia una causa penal y dejo de ver a los chicos, porque cuando tenés una denuncia tan grave no se te permite verlos”.

La investigación penal concluyó en octubre de 2024, cuando la Justicia archivó la causa por falta de pruebas . Fue entonces cuando Da Rosa tomó la decisión más drástica: “A la semana saca a los chicos de las escuelas y se los lleva en un taxi a Puerto Iguazú, y los cruza ilegalmente hacia Foz de Iguazú ”.

Krause descubrió la ausencia de sus hijos al intentar contactarse con la escuela: “Justo esa semana habían estado faltando. No habían mandado certificado médico ni nada, porque justo esa semana había sido el archivo de la causa”.

Tras varias gestiones fallidas para comunicarse con la madre, el padre tuvo que recurrir a la policía. El alerta de Interpol y el rastreo de teléfonos en Foz de Iguazú confirmaron la sospecha: los chicos habían salido del país de manera ilegal y permanecían en Brasil.

Actualmente, el destino de los menores depende de la decisión del Juzgado de Familia en Argentina. Consultado sobre el vínculo con la madre, aclaró: “ Ella no tiene ningún impedimento, por ahora, ni penal ni de familia para venir a Argentina . Todo va a depender de la actitud que tomen ellos, de que se hagan cargo de lo que hicieron y modifiquen su actitud”.

Krause destacó la importancia del contacto materno para sus hijos, aunque advirtió nunca “va a tomar la misma posición de separar a mis hijos de la madre”. “Mis hijos si la quieren ver, yo no voy a ser el que impida el contacto, pero siempre bajo ciertas normas que son obvias. Si veo que hay una actitud de que pueda llegar a pasar lo mismo que pasó, no lo voy a aceptar y voy a hacer las denuncias que tenga que hacer”, apuntó.

Krause reflejó toda la dificultad del proceso, y celebró que pudo retornar sin mayores problemas al país con sus dos hijos. “ Mi mayor miedo era cómo iba a hacer para subir a esos nenes a un avión . Y fue lo más fácil que me pasó en todo este tiempo, porque los chicos ya estaban preparados para hacer esa vuelta”, concluyó.

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Fuente: Infobae