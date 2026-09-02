La oficina que controla la tobillera de Cristina Kirchner no puede establecer si bajó al departamento de la militante de La Cámpora

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -responsable de ejecutar la pena en el caso Vialidad- recibió el informe de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), mediante el cual se confirmó que, desde septiembre de 2025 y hasta la actualidad, las únicas salidas registradas de Cristina Kirchner para hacer uso de la terraza del edificio”, fueron sólo tres. Otro dato arroja el informe: la tobillera “no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona”.

Desde el 14 de junio de 2025, la expresidenta se encuentra presa en San José 1111, monitoreada con tobillera electrónica.

Entre las restricciones impuestas el Tribunal estableció que la ex mandataria no puede recibir visitas más de dos veces por semana y con un máximo de tres personas por dos horas. Además, se determinó que a la terraza no puede subir más de dos horas por día.

Según resolvió el TOF 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Urirubu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el comportamiento de la ex mandataria no puede alterar el normal funcionamiento del barrio. De hecho, el presidente del Tribunal le llamó la atención recientemente, por un acto realizado afuera de San José 1111, donde se colgó una bandera desde un edificio ubicando en frente, hacia el balcón de Cristina Kirchner.

Este comportamiento puso en riesgo la seguridad de la ex Presidenta, que fue uno de los argumentos centrales de la defensa para pedir el arresto domiciliario.

De hecho, este martes Máximo Kirchner habló desde un escenario montado debajo del balcón para exigir la libertad de su madre y postularla como candidata para los comicios de 2027. Todo en la vía pública. Desde Comodoro Py explicaron que “los controles sobre lo que ocurre en la calle corresponden a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Con la noticia sobre la compra del departamento de abajo de Cristina Kirchner por parte de Soledad Calle -la sindicalista de La Cámpora-, el TOF 2 pidió un informe sobre los movimientos en el edificio por parte de la ex presidenta.

Se consultó sobre sus traslados, si respetó las restricciones impuestas o si, por ejemplo, se trasladó al inmueble recientemente adquirido por la sindicalista investigada por fraude y lavado de activos.

Según el informe, al que accedió Clarín , fueron tres las oportunidades en las que Cristina se dirigió a la terraza, “señaladas en los informes periódicos: 9 de marzo de 2026: egreso a las 18:29 y regreso a las 19:01 — 32 minutos. Después, el 10 de marzo de 2026: egreso a las 17:26 y regreso a las 17:44 — 18 minutos.

Finalmente, el 30 de marzo de 2026 hubo un egreso a las 18:04 y regreso a las 18:14 , 10 minutos en total.

La DAPVE ratificó que “ no se registraron otros egresos de la unidad funcional con ese destino”.

También, según consta en el documento que ingresó al Tribunal, se confirmó la información brindada inicialmente respecto del funcionamiento del sistema de monitoreo: “Fernández de Kirchner tiene colocada una tobillera electrónica que se comunica por radiofrecuencia con una unidad fija instalada en su domicilio”.

El sistema establece una “cerca virtual” y genera automáticamente una alerta cuando la persona monitoreada sale del rango establecido , con independencia del lugar físico por el cual se produzca el egreso.

El sistema cuenta con un dispositivo GPS que permite registrar su ubicación geográfica durante los desplazamientos, con el margen de precisión propio de dicha tecnología. Este dispositivo se encuentra vinculado con la tobillera que lleva colocada la persona.

En otros términos, cuando la persona sale del rango establecido para el domicilio, la Unidad Fija genera la alerta de salida. Si además se desplaza fuera del edificio, el GPS permite registrar su localización geográfica durante ese desplazamiento.

Sin embargo, el GPS “no permite determinar con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra la persona. Puede proporcionar una ubicación geográfica correspondiente al inmueble o sus inmediaciones, pero no permite distinguir si se encuentra dentro de su departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso”.

¿Respetó Cristina Kirchner el límite impuesto a las visitas? Fuentes judiciales explicaron a Clarín que existe “un libro de visitas que lleva la custodia y comunica a la DECAEP” y que no se cree que se incumpla “porque hay mucha gente en las afueras del edificio”.

Pese a tener la habilitación de usar la terraza del edificio del barrio de Monserrat durante dos horas diarias, la expresidenta sólo usó la autorización en apenas tres ocasiones (todas en marzo de 2026, y por espacios que no superan los 30 min).

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la información resulta llamativa, “sobre todo teniendo en cuenta que en diciembre apeló ante la Cámara de Casación la limitación a las dos horas diarias que se impuso para la utilización de ese beneficio requerido por la defensa en septiembre pasado”.

Incluso, en mayo pasado el abogado Carlos Beraldi exigió que se le levante la restricción horaria para subir a la terraza.

De hecho, Cristina fue en queja ante la Corte Suprema de Justicia para que se anulen todas las restricciones impuestas a su arresto domiciliario: el límite de personas que pueden visitarla, la cantidad de horas establecidas para subir a la terraza y el monitoreo a través de un dispositivo electrónico.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín