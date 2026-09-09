El oficialismo del Senado quedó cerca de obtener dictamen para Inocencia Fiscal II

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal II quedó muy cerca de obtener dictamen al término de un tratamiento exprés en un plenario de comisiones del Senado en la que se discutió el texto sin participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y que duró menos de dos horas.

Al término de la reunión apenas la firma del radical Flavio Fama (Catamarca) separaba al oficialismo del objetivo de darle luz verde al proyecto. Si, como confía la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), ese respaldo se consigue en las próximas horas, la iniciativa quedará habilitada para su debate en la próxima sesión de la Cámara alta.

La firma del despacho sería una señal positiva para el Gobierno que se suma al avance que tuvo esta misma tarde el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, que obtuvo dictamen sin cambios con relación a lo aprobado por Diputados y podría ser ley la semana próxima.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, propone modificar el régimen tributario y penal vigente para ampliar la presunción de buena fe hacia los contribuyentes y facilitar la regularización de activos dentro del circuito formal .

Para el oficialismo, no se trata de una ley más, sino de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el contribuyente. Durante años, sostienen sus defensores, el sistema funcionó bajo una lógica de desconfianza, en la que el ciudadano era observado de antemano como un posible evasor.

El nuevo esquema busca invertir esa mirada: partir de la inocencia fiscal y concentrar la capacidad de control del Estado en los casos de mayor gravedad, según explicó el contador Martín Caranta , uno de los invitados a exponer esta tarde ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

“Esta ley tiene muchas bondades que vienen a dar certeza al contribuyente”, defendió la iniciativa el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). El otro invitado a la reunión fue Juan Martín Jovanovich , abogado especializado en derecho tributario.

La firma del dictamen representará un alivio político para la Casa Rosada, que necesita mostrar capacidad de construcción parlamentaria para sostener su programa económico en medio de un clima que cada día se enrarece más en la Cámara alta.

De hecho, el fracaso en convocar a sesión esta semana para tratar una modificación a la ley de biocombustibles provocó la deserción de la peronista tucumana Beatriz Avila . La senadora alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo integra las dos comisiones que discutieron el proyecto esta tarde, por lo que su ausencia colaboró a demorar la firma del dictamen.

Si logra llegar al recinto con los apoyos necesarios, el proyecto podría convertirse en una pieza clave de la estrategia oficial para incentivar la formalización de ahorros , reducir la litigiosidad tributaria y enviar una señal de previsibilidad al sector privado.

El texto que llegó al Senado con media sanción de Diputados apunta a ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Entre los cambios centrales figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que condicionaban el acceso al sistema, hasta ahora fijados en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio .

De esta manera, el Gobierno busca que más personas puedan formalizar fondos que permanecen fuera del sistema financiero, los llamados “dólares del colchón”, sin quedar expuestas automáticamente a sanciones o investigaciones por parte del fisco.

Otro de los puntos relevantes es la redefinición de las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá objetar una declaración jurada simplificada.

El proyecto limita el uso de indicios y fija parámetros más precisos para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado y la información disponible para el organismo.

También exige que las operaciones se canalicen por vías formales y prevé beneficios asociados a la regularización, como la condonación de determinadas multas, con el argumento de dar mayor seguridad jurídica a quienes decidan ingresar al régimen.

Fuente: La Nación