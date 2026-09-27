El ministro de Defensa de Chile respaldó el reclamo argentino por Malvinas, pero defendió el comercio con el gobierno británico en las islas

El ministro de Defensa de Chile , Fernando Barros Torconal , se refirió a la situación en las Islas Malvinas y las relaciones de su país con la Argentina y con el Reino Unido. El chileno respaldó el desarrollo de lazos comerciales entre su país y el gobierno kelper al separar esta cuestión del apoyo diplomático de Chile a Argentina en el reclamo por las islas y calificó a los británicos como "un país amigo".

Este viernes, durante una entrevista en Radio Polar de Magallanes, el ministro abordó el proyecto para abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y el archipiélago argentino, defendiendo los beneficios para la región de Magallanes y destacando las relaciones con los británicos.

En ese sentido, no esquivó la disputa territorial entre Londres y Buenos Aires y, aunque Chile respalda a la Argentina, destacó el control británico desde hace dos siglos en las islas: "Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía" , afirmó Barros.

Y luego afirmó que "lo que nosotros respaldamos es que se sienten pacífica y civilizadamente a conversar los dos países y no repitamos situaciones de conflicto".

En cuanto al comercio, sostuvo que los habitantes de Magallanes tienen derecho a impulsar operaciones económicas con el Gobierno británico en Malvinas: "Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades".

Asimismo, el ministro se refirió a la explotación petrolífera en Malvinas, foco del conflicto actual que moviliza el Gobierno argentino, como un "tema puntual que puede ser un poco más conflictivo" , y que es un asunto que habrá que "analizar en su momento".

Las declaraciones de Barros se suman a un contexto de tensión regional y se dieron un día antes de que Wes Streeting , el secretario de Defensa del Reino Unido , asegurara a The Sun que su país está listo para defender las islas Malvinas por la fuerza.

"Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 , y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas , cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas", planteó Streeting.

"Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas ", cerró.

Fuente: Clarín