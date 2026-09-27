A Milei la política “no le sienta”, la tercera herida de Patricia y un globo de ensayo opositor

Si el Gobierno persiste en el proyecto de reelección debería empezar a preocuparse por la política. No es lo que le interesa al Presidente. En su resbaladizo diálogo con un

Keynes -el maldito- observó la omnipresencia de la incertidumbre y el rol que tiene en evitar que las economías funcionen lejos de su potencial . Y este gobierno, que se inspira en doctrinas previas al keynesianismo, parece no enterarse y es una fábrica de incertidumbre. Su primer producto es no respetar el “rule of law”. Incumple leyes votadas con insistencia por el Congreso con argumentos religiosos, como el equilibro fiscal, que es una hipótesis de trabajo. Los mercados piden eso y el Gobierno no se los da. La respuesta se llama riesgo país. Si insiste en intentar un nuevo mandato, tendrá que buscar mayor eficiencia del ala a la que confía la changa que desprecia. Porque la certidumbre y la confianza son el producto regio de la política, no de la economía que se sirve de ella.

La experiencia en el Senado reveló nuevas inconsistencias que debilitan su gestión y explican por qué sube el riesgo país, un globo imparable que toma altura sin que nadie termine de explicar con racionalidad su evolución . Expresa, sencillamente, la percepción de que hay un rey desnudo que no se interesa en la política . La semana que comienza es el descanso más grande de la colectividad política que se recuerde. La cúpula del Gobierno queda descabezada. Viajan Javier Milei y Victoria Villarruel a cumplir giras en Francia y España, respectivamente. Un grupo importante de legisladores se toma el franco de septiembre, habitual de los políticos todos los años, y se sube a viajes internacionales y de cabotaje.

La oposición del Senado doblegó la intención del Gobierno de crear un estado de necesidad para el Banco Central . Ayudada, como siempre, por Patricia Bullrich , que se consagra ya como una doble agente -cualquier lector de novelas sabe que un buen agente siempre es un doble agente- . La intención de que se blindasen con el voto calificado a los directores del organismo era lo más importante para el Gobierno. Pero había otro propósito más importante: castrar al Senado . El objetivo que se propuso la oposición, actuando como una corporación de intereses suprapartidarios, fue retener el poder de la cámara en el control del Banco Central .

Con el voto del peronismo, se volteó la cláusula que compartía designación de los directores con la Cámara de Diputados. Es un triunfo de clase de los senadores. Entre los intereses del oficialismo, es decir de los socios en la actividad financiera privada y los organismos internacionales, estaba quitarle al Senado el poder de decisión y licuarlo con la otra cámara. El peronismo en el último medio siglo concentró su fuerza en el Senado . Eso le permitió controlar la designación de los funcionarios del Poder Judicial y ejercer vigilancia sobre el Banco Central. Pese a que la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura, siempre el Senado tuvo ese control. Desde 2023 el peronismo perdió ese poder en la Cámara, y con él, ha perdido la capacidad de manejar el Poder Judicial. Ahora iba a perder el poder sobre el Banco Central, que es tan fuerte que todos los gobiernos han tenido que designar directores "en comisión", porque el bloque del peronismo no daba el voto para lograr nombrarlos efectivamente en sus cargos.

Si se aprobaba la reforma que pretendía el Gobierno, esa disminución de poder se volvería institucional. Por eso la rechazaron con convicción, con el 2/3 de los votos. Esto impide que Diputados insista y pueda conmoverla. Le convino a Patricia ese final porque le prueba a la oposición que ella cumple los acuerdos, no como el Ejecutivo . También al Gobierno porque los protege del meneo que puede provocar en las próximas horas un nuevo informe de la Auditoría General de la Nación sobre dónde está el oro del Banco Central. Es una de las tramas más entretenidas de la picaresca financiera oficial. Que haya habido acuerdo mitiga el rigor de una nueva citación a Santiago Bausili.

La otra derrota que sufrió el Gobierno fue que no logró exhibir la división de la bancada peronista por las diferencias que tienen sus integrantes entre sí por los intereses territoriales que defienden. Zonas frías tenía varias aristas. Una era bajar los subsidios, algo que se logró por 39 votos, solo dos por sobre el quórum , y en medio de un episodio que estuvo a punto de dejar sin quórum el debate. También consiguió esa panacea de la Argentina opulenta, que fue condonarle a las empresas eléctricas una deuda millonaria (entre USD 1.800 y 2.000 millones) por un monto que hubiera compensado recortes a universidades, discapacidad, y otras que demanda la oposición. También salió.

Lo que fracasó fue la ponzoña que buscaba el proyecto. El peronismo entendió esa intención y directamente se retiró del recinto y dejó a la cámara para que discutiera el asunto con legisladores a quienes no les corre ningún interés en mantener entendimientos interprovinciales . El único sector con intereses de este tipo es el peronismo, que iba a estallar si legisladores del sur votaban la eliminación de subsidios a zonas en donde tienen aspiraciones sectoriales. Prefirieron abandonar el recinto a mostrar esas disidencias internas, que ya se expresaron cuando se trató el proyecto de biocombustibles y el propio bloque de UP lo justificó a Juan Manzur cuando votó en contra. ¿Cómo iba a volver a su provincia a pedir el voto a los cañeros para su candidatura a gobernador del año que viene si hubiera votado contra un corte beneficioso, para ellos, del combustible? Después de todo, el peronismo aprovechó porque; 1) la reforma ya tenía los votos para salir; 2) les venía bien pararse en defensa de un proyecto que había promovido el infante Máximo en su momento de mayor gloria; 3) mantenía la unidad . La verónica es una de las suertes más puras del toreo.

La tercera herida la produjo Patricia Bullrich, que tiene un juego propio que no escucha todo lo que le piden en Olivos . En este caso se opusieron dos negociaciones paralelas. Ella buscó entendimientos con los senadores y, al mismo tiempo, Diego Santilli trabajaba la adhesión de los gobernadores que pueden mover el voto de ciertos legisladores. En esta pelea sorda y subrepticia, Patricia termina imponiendo su criterio con el argumento de que si no le hacen caso en las modificaciones que impone en los proyectos, las leyes no salen. Santilli propone una receta tóxica, que se ofreció también en la negociación de votos para el Central: les pide a los gobernadores que apoyen la sanción de la ley y que el gobierno les pagará con concesiones por resolución. En el caso del subsidio, el apoyo en Zonas Frías por ley se pagará con resoluciones para beneficiar la Zonas Cálidas. En el proyecto del Central, el apoyo a la ley se les pagaría a las provincias con designaciones, por decreto, de directores regionales.

¿Dónde está el chiste, se preguntan los gobernadores, de que n os pidan dólares y nos quieran devolver Lecop (guglear)? Pugliesemente, el Gobierno pide leyes del bolsillo y quiere pagar con el corazón. Patricia logra dos objetivos: 1) permite que el Gobierno saque algunas leyes, aunque alteradas; 2) construye un camino propio. No le cuesta mucho porque ella es una experimentada caminante de cornisa, y sabe que el gobierno no tiene ninguna personalidad con densidad política que esté interesada en confrontar con ella. Ni siquiera Santilli, que es su contraparte en el Ejecutivo, tiene objetivos contrarios. Ella elude los reproches que le hacen entre cuatro paredes con la destreza del "bullet time" con el que Neo (Keanu Reeves), el protagonista de Matrix eludía las balas en cámara lenta. En esta confrontación el Gobierno prueba también su debilidad elemental. "¿Quién le teme al lobo feroz?", cantaban los tres chanchitos de Disney. En el Gobierno “¿Quién le teme a Patricia Bullrich?” Todos. Como tampoco nadie se le anima a Marcela Pagano, que ensaya una demolición en cámara lenta y por tuit del mileísmo. Más débil no se consigue.

Desde el martes el poder Ejecutivo estará ocupado por Bartolomé Abdala, por ausencia de Milei y de Villarruel. Milei viaja con un grupo de empresarios y gobernadores a Francia. Villarruel estará en Madrid en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, una cita que reunirá durante dos jornadas a representantes parlamentarios para debatir sobre algunos de los principales desafíos políticos, sociales y tecnológicos actuales. Se lleva una comitiva que incluye al jefe de los senadores del PRO y estrecho colaborador de Macri, Enrique Goerling, a Maxi Abad, que ronca fuerte en el bloque UCR, a Natalia Gadano y Sandra Mendoza .

Va a escuchar un discurso del rey Felipe VI y una exposición del politólogo Daniel Innerarity sobre las amenazas actuales que afectan a los sistemas democráticos. Un tema sobre el que los argentinos pueden dar cátedra porque el país tiene uno de los sistemas políticos más sólidos de la región y de occidente. Asegura la alternancia, sinónimo de democracia. Los atenderá el "puma" Andrés Allamand, excanciller chileno y hoy secretario general iberoamericano, encargado de la cumbre de mandatarios que se hará este año en Madrid y a la que está invitado Javier Milei. ¿Por qué "puma"? Allamand integró el equipo de los Pumas en 1982 para jugar en Sudáfrica con el equipo que le ganó a los Springboks, seleccionado de aquel país, con los tantos de Hugo Porta. Aquel equipo Puma no podía representar a la Argentina, porque el país apoyaba el bloqueo al apartheid y por eso buscó una integración regional con invitados de países vecinos. Allamand nunca ha olvidado que fue argentino por un instante, algo que pocos extranjeros han logrado en la vida.

Otro grupo de legisladores notables irá a Armenia y a Roma (Estado Vaticano) llevados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata que preside el secretario de Justicia de Jorge Macri, Francisco Quintana, quien además es un alto cargo del PRO nacional. Se lleva con él a dos jefes de bloque, Cristian Ritondo y Eduardo Vischi, a Oscar Zago, desarrollista que fogonea la vuelta de Horacio Rodríguez Larreta al gobierno porteño, a Guillermo Andrada, senador del bloque Convicción Federal y ojo avizor de Raúl Jalil, a Giselle Castelnuovo, que asesora al gobierno desde la cámara baja en la reforma electoral (que nunca sale hasta que salga, depende de quién la pague y cómo), a la fueguina María López y a Sabrina Ajmechet, veteromacrista y neo-mileísta en el bloque de La Libertad Avanza. Solo se trata de vivir, canta Litto.

El viaje más notable es el llamado a un encuentro del peronismo que puede mostrar una radiografía de ese segmento de la oposición. El precandidato a presidente por el PJ Sergio Uñac organiza en su provincia esta cumbre de legisladores de las dos cámaras de su partido para discutir: 1) un programa económico; 2) una reforma política. La organización prefirió este fin de semana no dar nombres. Espera convocar entre 30 y 40 representantes de todos los clanes del partido . Claro que, con solo ir, cada cual mostrará alguna adhesión a la figura de Uñac, que buscará darle a la cita una identificación orgánica y menos personalista. Se trata de otra cumbre regional del peronismo después de la de Ricardo Quintela en La Rioja, la de Gerardo Zamora en Santiago del Estero y la que hicieron en la oficina de CABA de Máximo Kirchner dirigentes del AMBA hace una semana, de la que participación Ricardo Quintela, Wado de Pedro, Sergio Massa, Sergio Uñac y Jorge Capitanich.

Fuente: Clarín