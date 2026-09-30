El juicio a Pity Álvarez, en suspenso hasta que se determine si está en condiciones mentales

El juicio contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiú (54) quedó en pausa hasta que el músico sea tratado por un equipo interdisciplinario para determinar si está en condiciones de afrontar el debate que lo tiene como imputado por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36).

La decisión la tomó este miércoles el Tribunal N° 29 porteño, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

“Corresponde ordenar un nuevo informe interdisciplinario con el fin de establecer si puede continuar sometido a un proceso penal para que se garanticen sus derechos”, explicó el juez Goerner.

“Pity” Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú, donde la Justicia civil solicitó una internación forzosa por un plazo no mayor a 90 días debido a la situación psiquiátrica que presentó el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Allí el músico se enteró de la noticia, que lo “puso contento”, mientras comía una tarta en el área de cuidados intermedios, donde está acompañado de su hermana, Silvina, y de su abogado y amigo, Sebastián Queijeiro .

“Un milagro, veníamos rezando, no tenía más nada que hacer. Era extraño que esté internado con una curatela y que siga el debate”, dijo a Clarín Javier Baños, también de defensor de Álvarez, a la salida del tribunal.

Queijeiro y Baños insisten en que, debido a su consumo problemático de drogas, no está en condiciones mentales de afrontar el debate por el crimen de Díaz, al que asesinó de cuatro balazos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Esta es la primera audiencia (hasta el momento hubo un total de 12) en que Baños no pidió la suspensión del debate, sino que los mismos jueces tomaron la palabra desde el inicio para comunicar la novedad.

Goerner hizo una breve introducción, donde señaló que fue el tribunal quien, antes del debate, pidió informes del Cuerpo Médico Forense para establecer si Álvarez podía estar en juicio. Una vez con el resultado de la pericia, empezó el 11 de agosto.

El presidente del tribunal también hizo referencia al proceso de curatela que se inició en el fuero civil.

“En su momento se dijo que la decisión de la Justicia civil no incluye a este tribunal. El imputado puede encontrarse incapacitado para ciertos casos de la vida cotidiana, pero estar capacitado para comprender que está siendo juzgado”, expresó.

Sobre la decisión de la Justicia civil de ordenar una medida restrictiva de internación forzada por el plazo máximo de 90 días , Goerner hizo saber en nombre del tribunal que "no dispuso ninguna diligencia que restrinja la libertad de Álvarez ya vencido los plazos de la prisión preventiva”, que son de tres años.

En el mismo sentido adhirió el juez Ramos Padilla, quien argumentó su voto.

“No solo debemos garantizar todos los derechos del imputado y del Ministerio Público Fiscal, pero no debemos olvidarnos de las víctimas”, sostuvo, al remarcar que escuchó hablar de manera peyorativa a uno de los defensores respecto de Díaz.

Y completó: “Es imperiosa la necesidad de ordenar y reordenar el juicio en esta instancia del debate. Tenemos que prevenir cualquier riesgo no solo para el imputado, la víctima y los hechos, que es una cuestión que también hay que cuidar”.

Navarro, el magistrado que completa el tribunal, adhirió a los argumentos de sus colegas que lo antecedieron.

Goerner informó a las partes que la pericia estará a cargo del Cuerpo Médico Forense y señaló que, en lo posible, sean los mismos especialistas en psicología y psiquiatría que realizaron los informes anteriores, ya que conocen al paciente y la causa.

La defensa, a cargo de Baños, propuso como perito de parte a los psiquiatras Rafael Herrera Milano y Enrique Gallegos , quienes ya realizaron informes sobre la situación de salud mental de Álvarez.

Por parte de la Fiscalía, comandada por el fiscal general Sandro Abraldes , dispuso que los peritos sean los del Cuerpo Médico Forense, mientras que la querella, a cargo de Fernando Burlando y Fabián Améndola , no seleccionaron peritos de parte.

Una vez que queden oficializados los peritos de cada lado, el tribunal dispuso "de carácter urgente", en el plazo de cinco días hábiles, la realización del examen interdisciplinario.

Según el Código Procesal Penal de la Nación, no pueden pasar 10 días entre la audiencia de un juicio y la siguiente, de lo contrario quedaría suspendido.

El juez Goerner precisó sobre este punto un fallo de la Cámara Nacional de Casación, donde antes de dictar una sentencia el imputado se fugó, fue detenido cuatro meses después y el juicio continuó con la sentencia.

Por tal razón, técnicamente el juicio no está suspendido , sino en un cuarto intermedio hasta que se realice la medida.

“Estamos frente a una situación excepcional”, explicó el juez y remarcó que en el caso de tener los resultados, y éstos indiquen que “Pity” está en condiciones de seguir el debate, se continuará con los testigos.

Si ocurre lo contrario, o bien no se realizan los exámenes, habrá una audiencia para notificar a las partes.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín