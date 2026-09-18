El Gobierno volvió a tener superávit en agosto

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones , y un superávit financiero (luego del pago de intereses de deuda) de $635.529 millones .

Con este balance, las cuentas públicas consolidaron en estos ocho meses del año un superávit primario acumulado de aproximadamente 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit financiero acumulado se situó en torno al 0,2% del PBI .

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda detalló que durante el mes el pago de intereses de la deuda —netos de tenencias intra sector público— se ubicó en $1.354.793 millones .

En la comparación interanual con agosto del año pasado, el saldo financiero exhibió un incremento del 62,8% .

De acuerdo con las planillas en Hacienda, los ingresos totales del SPN en agosto alcanzaron los $15.027.157 millones (+32,2% interanual nominal), impulsados principalmente por los recursos tributarios, que crecieron 35,1% interanual .

En lo que respecta a las erogaciones del Estado, el gasto primario se ubicó en $13.036.836 millones (+32,9% nominal). Descontado el impacto inflacionario, Caputo consignó que el gasto experimentó una reducción del 0,5% en términos reales frente a agosto del 2025.

En el desglose de la cuenta oficial, las prestaciones sociales totalizaron $8.401.245 millones (+33,7% interanual). En esa línea, el ministro puntualizó las partidas que mostraron variaciones reales positivas durante el mes pasado:

Además, los subsidios económicos sumaron $1.270.715 millones , lo que representó una suba del 36,7% interanual. Según explicó el ministerio en un comunicado, la suba se dio “ en el contexto de mayores costos de generación energética producto de la crisis en Medio Oriente”.

En tanto, las transferencias corrientes al sector privado alcanzaron los $3.659.840 millones (+41,3% interanual), mientras que las remuneraciones del sector público llegaron a los $1.603.158 millones (+24,0% respecto del año anterior).

En la planilla oficial se destacó también la dinámica del gasto de capital, que totalizó $403.965 millones y exhibió un salto interanual del 90,3%. En la Secretaría de Hacienda remarcaron que el repunte estuvo apuntalado por obras viales, proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff en Santa Cruz.

En su balance, el titular del Palacio de Hacienda consideró que, desde el inicio del mandato de Javier Milei , “ el orden fiscal se consolidó a través de la reducción del gasto público”. En esa línea, afirmó que el Gobierno llevó adelante una disminución de impuestos acumulada de alrededor del 3% del PBI .

Caputo vinculó los resultados con las metas fijadas en el proyecto de Presupuesto 2027 , al sostener que el SPN alcanzará el superávit financiero el año que viene “ cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo ”, lo que definió como un hecho “ inédito en la historia del país ”.

Fuente: La Nación