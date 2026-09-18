Milei estuvo en Bahía Blanca y recorrió una planta industrial

El presidente Javier Milei desembarcó este viernes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y recorrió la planta industrial de Compañía Mega en el marco de un tour a tres empresas alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el Super RIGI . Por la tarde habrá un encuentro con la militancia libertaria.

Según la información oficial compartida por Presidencia, el titular del Ejecutivo se interiorizó sobre las proyecciones de la firma a través del RIGI. También sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.

Durante la recorrida por el complejo industrial de la Compañía Mega, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei habló con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de US$365 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.

El proyecto, con impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires , contempla la generación de 770 empleos directos e indirectos.

Además, antes de la visita, Milei sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de US$2700 millones.

El Presidente viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández ; y el diputado nacional Sebastián Pareja . También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin ; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.

La comitiva oficial además visitará Louis Dreyfus Company, que realizará una inversión de US$400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja, que estará entre las más grandes del mundo.

Bahía es una ciudad gobernada por el peronismo, en el que los libertarios tienen varios nombres que miran con atención de cara a 2027. Entre ellos el del legislador Oscar Liberman; los libertarios también se entusiasman con el de Pepe Sánchez, el basquetbolista, exmiembro de la generación “dorada”, que se consagró en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Fuente: La Nación