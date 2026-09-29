El Gobierno dijo que Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras su muerte en La Rioja

El vocero presidencial, Andrés Ravier, anunció este martes en conferencia de prensa que Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras la muerte del legislador en La Rioja.

Nacido en Mendoza, pero riojano por adopción, Pagotto presidía desde este año la estratégica Comisión de Acuerdos , que trató más de 200 nombramientos judiciales. Su cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la capital de La Rioja, según informó el diario local El Independiente . Se desconocen hasta el momento los motivos oficiales de su deceso.

Si bien el reemplazante natural (por el género) sería el abogado Alejandro Cruz Antúnez por ser suplente en la lista, finalmente el titular del Senado, Bartolomé Abdala -hoy presidente en funciones por las agendas internacionales de Javier Milei y Victoria Villarruel- se decidió por López.

“Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos, del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia Lopez”, informó el vocero.

Para su asunción habrá que esperar a la próxima sesión en el Senado, que podría suceder recién en dos semanas. En caso de que no asuma López, el sucesor sería Antúnez.

López ejerce desde diciembre del año pasado como legisladora provincial en La Rioja. En 2003 juró como secretaria de Economía, Hacienda y Finanzas de Ricardo Quintela, cuando el actual gobernador riojano era intendente de la capital.

En 2009 fue candidata a diputada nacional por Lealtad y Dignidad, pero no obtuvo los votos suficientes para obtener la banca.

En febrero de 2023, 20 años después de integrar el espacio de Quintela, comenzó a vincularse con la estructura libertaria y fue vocal del partido en La Rioja. Fue así que integró la lista de LLA como suplente de Pagotto.

Nacido en Mendoza, pero riojano por adopción, presidía desde este año la estratégica Comisión de Acuerdos , que trató más de 200 nombramientos judiciales.

Era abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, recibido en 1974. Sus hermanos eran Roberto Pagotto y Mario Emilio Pagotto, exjuez del Tribunal Electoral de La Rioja y exjuez del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, respectivamente.

Durante su trayectoria profesional como letrado, participó en algunas causas de trascendencia en La Rioja, como el Caso Estrella, en el que patrocinó al excomisario Domingo Vera, condenado a perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville . También participó en la causa Menéndez donde ofició de defensor del exjuez federal riojano Roberto Catalán y de Roberto Ganemen en juicios por delitos de lesa humanidad.

Ejerció como diputado provincial en La Rioja entre 1993 y 1997. Fue electo en 2023 senador nacional por esa provincia con el 32% de los votos en la lista de La Libertad Avanza.

A comienzos de 2024 había sido nombrado presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

En la interna libertaria entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, Pagotto integraba el bando karinista y menemista.

“Empecé a militar a los 15 años. Me fui de la política, se me agotó la capacidad de asco y me fui” , recordaba Pagotto en diálogo con LA NACION este año. “Tuve una gran relación con [el expresidente Carlos] Menem, cuando dejó de ser Presidente, mucho más”, insistía. Extiendí así su lealtad a Eduardo Menem , el exsenador y hermano del fallecido exmandatario, con quien también compartía una amistad de muchos años.

“Cuando surge Milei los chicos jóvenes, tanto Martín, como Lule y mi hijo, me convencieron” , dijo Pagotto respecto a su regreso a la política en 2023.

Su hijo es Juan María Pagotto , quien era su principal asesor, nombrado con la categoría más alta desde diciembre de 2023, fecha en la que el senador Pagotto desembarcó en la Cámara alta como miembro del reducido grupo de pioneros libertarios .

Fuente: La Nación