El Gobierno cambia el Estatuto para el Personal de la SIDE, crea una carrera para los espías e impulsa una selección abierta de nuevos agentes

El Gobierno Nacional anunció este lunes que, mediante decreto presidencial, creará el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado con el que buscará profesionalizar a los agentes de inteligencia que desempeñan tareas en la SIDE. Apuntan a que el cuerpo esté integrado por "los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la República Argentina", según indicaron en un comunicado. Para ello, crean una carrera de espionaje e impulsan nuevos ingresos con procesos abiertos y concursos .

“Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina. La SIDE presentó el nuevo Estatuto del Personal de Inteligencia, una reforma estructural para sentar las bases de este Cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos”, sostuvo el Secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra.

A su vez, subrayaron que, por primera vez, la SIDE tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos . "El nuevo régimen ordenará la trayectoria de sus agentes desde el ingreso hasta el retiro y forma parte del proceso de transformación del Sistema de Inteligencia Nacional iniciado por el Gobierno Nacional", añadieron.

El nuevo estatuto comenzará a implementarse partir del 1 de enero de 2027. Explicaron que no implicará que el personal actual deba reingresar ni que las carreras comiencen desde cero, sino que la SIDE aprobará un régimen de transición que reconocerá años de servicio, formación y antecedentes, y resolverá los trámites de ingreso, ascenso, confirmación y cambio de cuadro que estén en curso.

Entre los cambios previstos están los criterios para definir los ascensos del personal. Exigirán períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeño favorables . La antigüedad, indicaron, dejará de ser el único criterio. "No habrá ascensos automáticos: deberán cumplirse todos los requisitos previstos", resaltaron.

En la SIDE buscamos formar a los mejores profesionales para defender los intereses de la República Argentina. Con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional. El interés nacional… pic.twitter.com/24vC9XQyNG

La Escuela Nacional de Inteligencia brindará una formación común obligatoria para todo el personal y capacitación específica según cada función. También podrá articular con universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización.

Para aquellos interesados en ingresar habrá una convocatoria anual para acceder al Curso Básico de Ingreso de la ENI. Quienes lo aprueben ingresarán inicialmente a una planta condicional por hasta un año , durante el cual serán evaluados antes de una eventual confirmación en la planta permanente.

Todo el personal tendrá, como mínimo, una evaluación anual sobre conocimientos, aptitudes, formación, conducta y cumplimiento de objetivos. Su resultado incidirá en los ascensos y en la confirmación de quienes ingresen al organismo.

El Estatuto reconoce estabilidad para el personal de planta permanente , remuneración, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, ascensos, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo. Mantiene obligaciones estrictas de confidencialidad, seguridad y contrainteligencia, incluso luego de dejar el organismo.

De acuerdo al análisis oficial, "durante décadas" los servicios de Inteligencia del país sufrieron "las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo". En este sentido, Auguadra consideró que “el nuevo Estatuto constituye un hito en esa transformación”.

Según indicó el titular del organismo, "por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados , que apunten a una formación especializada y permanente, y un sistema de desarrollo profesional fundado en el mérito, la capacitación, la experiencia y el desempeño".

Asimismo, Auguadra subrayó que “esta reforma busca construir algo que trascienda gobiernos y generaciones: un Cuerpo de Inteligencia de la Nación profesional, con vocación de servicio, identidad institucional y los más altos estándares de preparación".

"Con el nuevo Estatuto para el Personal, construimos una carrera estable, exigente y apolítica, basada en el mérito y la excelencia profesional ", sostuvo por su parte José Lago Rodríguez, subsecretario de Inteligencia.

Fuente: Clarín