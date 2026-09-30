El fallo de la Corte Suprema, el cepo, Kicillof, Bregman y los “energúmenos”: las principales frases de Milei en el coloquio de IDEA

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el 62° Coloquio de IDEA , bautizado “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, y dejó distintas definiciones sobre economía, inflación, las elecciones del año que viene, el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y las posibilidades electorales de figuras de la oposición como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman .

Entrevistado por José Del Rio , jefe de contenidos de LA NACION , el mandatario pidió tener “paciencia” en relación al crecimiento económico de la Argentina y dijo tener enfrente a “energúmenos” que quieren impedirlo, además de advertir que, el año próximo, la sociedad deberá elegir entre “prosperidad o decadencia”.

A continuación, las principales frases del jefe de Estado:

Fuente: La Nación