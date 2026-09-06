El Estado gasta más de $ 200 millones por mes en el pago de 11 jubilaciones de privilegio a presidentes, vicepresidentes y familiares

Un listado de 11 ex presidentes, ex vicepresidentes, esposas y hasta una hija de un mandatario cobran jubilaciones de privilegio que paga la ANSeS y que se ubican, según el caso, entre los $ 12 millones y los $ 26 millones por mes.

El dato surge a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública que hizo Clarin sobre asignaciones vitalicias que reciben quienes estuvieron al frente del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, o en todo caso, quienes perciben pagos por su condición de familiares.

La cifra global que desembolsa el Estado cada mes alcanza los $ 203.835.765,06 , según datos de julio de 2026, en tanto que el haber máximo por mes lo cobra Alberto Fernández, unos $ 26.092.447 en bruto. De ese monto, un 30% se destina al pago de la cuota alimentaria para Francisco, el hijo que tuvo con la ex primera dama, Fabiola Yáñez.

Pero la nómina no sólo incluye a ex funcionarios de primera línea, sino que abarca también a Beatriz Nelly Andrés , la viuda de un presidente de facto, como Roberto Levingston , que desempeñó esa función por nueve meses en 1970, y a la hija del ex mandatario José María Guido , que fue presidente entre 1962 y 1963.

Si se lo compara con el haber mínimo que percibe un jubilado, de en torno a los $ 498.000 por mes contemplando el bono de $ 70.000 que se viene pagando a los adultos mayores, el sueldo que cobra Alberto Fernández representa una cifra 52 veces mayor.

Entre los 11 beneficiados no aparece la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el mes pasado volvió a cobrar la pensión por viudez que recibe tras la muerte de Néstor Kirchner, estimada en unos $ 16 millones en bruto.

La Justicia se la restableció a través de una medida cautelar, después de que el Gobierno le quitara el doble privilegio que percibe, por estar condenada a prisión.

Entre las 11 personas que cobran haberes de ANSeS en concepto de jubilaciones de privilegio, sobresale Alberto Fernández , presidente entre 2019 y 2023, cobrando una cifra superior mensual a los $ 26 millones.

Quien le sigue en el ranking es su antecesor, Mauricio Macri (2015-2019), que cobra $ 25.043.153,46 por mes, pero lo dona a una entidad benéfica.

Tercero en el listado aparece un ex presidente que duró en el cargo apenas siete días, del 23 al 30 de diciembre de 2001. Adolfo Rodríguez Saá , ex gobernador de San Luis, está cobrando $ 23.999.253,02 todos los meses por ese breve paso.

La ex esposa de Carlos Menem, Zulema Yoma , es quien le sigue, cuarta entre los mayores pagos que se hacen. Cobra exactamente $ 20.618.733,63 por mes de acuerdo a los datos de ANSeS.

En el listado siguen otros dos ex vicepresidentes y una ex primera dama. Gabriela Michetti , titular del Senado durante el macrismo, cobró en julio $ 18.192.138,24; Julio Cobos , vicepresidente de 2007 a 2011, percibió $ 17.999.446,65; e Inés Pertiné , viuda del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), cobró $ 17.561.990,73 según el último recibo.

Entre los cuatro casos de beneficiarios que menos cobran aparece el ex vicepresidente de 2003 a 2007, y actual funcionario del gobierno de Javier Milei, Daniel Scioli , que es quien cobra el menor sueldo entre los 11 beneficiados: $ 12.486.621,66.

Clarín consultó a fuentes del sciolismo acerca de si el ex gobernador bonaerense cobraba el beneficio y le confirmaron que sí, debido a que su función en el Gobierno, como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, es ad honorem .

También cobra un haber privilegiado la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), viuda de Juan Domingo Perón que reside hace décadas en Madrid, España. "Isabelita" percibió en julio $ 12.936.493,68.

Los dos casos más insólitos son los de Amalia Carmen Guido , la hija del ex presidente José María Guido, que al ser soltera heredó de su madre, durante el gobierno de Carlos Menem en 1998, la pensión vitalicia que había dejado su padre: $ 12.691.238,04.

El último caso, seguramente el más polémico, es el de Beatriz Nelly Andrés , la viuda del ex presidente de facto en 1970, Roberto Marcelo Levingston. La mujer, que según figura en diferentes portales cumplió en mayo 100 años, cobró en julio exactamente $ 16.214.248,39 por su jubilación de privilegio.

Fuente: Clarín