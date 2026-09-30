El cruce menos pensado: Martín Guzmán criticó a Milei y Malena Galmarini fulminó al antecesor de Massa

Un cruce cuanto menos sorpresivo se produjo este martes por la noche en las redes sociales, cuando Malena Galmarini fulminó a Martín Guzmán al citar una entrevista donde el antecesor de su marido Sergio Massa en el Ministerio de Economía cuestionó a Javier Milei, entre otras razones, por reivindicar el modelo económico de Arabia Saudita estrechamente ligado con el petróleo.

"Es genial que un señor que se fue un fin de semana por tuiter ahora quiera explicar que hay que hacer", lanzó la extitular de Aysa y actual senadora provincial, en referencia a la renuncia que Guzmán presentó a la cartera económica un sábado de julio por la tarde, en 2022, en medio de una gran presión por parte de Cristina Kirchner y el kirchnerismo.

Todo comenzó cuando a Guzmán, como invitado en el streaming Cenital, le mostraron unas declaraciones de Milei sobre la economía de Arabia Saudita , a la que venía de elogiar también durante su estadía en Nueva York.

"Si yo le hablo de Arabia Saudita, se piensa en petróleo, intensivo en capital. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil", introdujo el mandatario.

Y agregó: "Usted cuando toma esa actividad, le va a generar los empleos de esa actividad y los de los que son los insumos. Pero hay una parte que se está omitiendo y que es la más importante de todas, que es los empleos que genera la riqueza ".

"Cuando usted tiene más plata en el bolsillo la va a gastar en otro lado, o la va a ahorrar y va a generar inversión en otro lado. Por eso es emblemático el caso de Arabia Saudita. Derrama, porque hay diez millones de puestos de trabajo, es un barril de petróleo gigante", completó Milei.

Consultado al respecto, Guzmán apuntó que lo que dijo el libertario "no tiene ningún sentido" y enfatizó: "Milei no sabe lo que está hablando , no ha estudiado el caso".

"Está hablando de algo que no tiene ni idea de lo que es el caso de Arabia Saudita a partir del año 2018 y la transformación económica que busca dar el Gobierno ahí (en aquel país asiático). No tiene ningún sentido. Es como que está en otra cosa", agregó.

En este punto fue que apareció Galmarini, quien citando un tuit con ese pasaje de la nota a Guzmán, se descargó en X contra el exministro. Además de cuestionar su aparición en los medios para entregar supuestas soluciones, la senadora criticó su desempeño como responsable de Economía.

"Dos años después de gestión y no sabía que AySA era del Estado. No sabía que el mismo enviaba el dinero para las obras", aseguró. Y completó: "Dejen de venderse. Dejen de darle aire. Que vuelva a EEUU con su novia !".

Pareciera que @MalenaGalmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone. Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al MECON para pedir plata

Pero a este cruce le faltaba un protagonista: Guillermo Hang . El exdirector del banco Central y secretario de Comercio Interior cuando Guzmán era ministro, le respondió directamente a Galmarini.

"Pareciera que @MalenaGalmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone . Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al MECON para pedir plata", graficó, en clave irónica.

No conforme con atacar a Guzmán, cuatro minutos después Galmarini puso la mira en Elisa Carrió . La citó en una publicación en la que la jefa de la Coalición Cívica se refería a los candidatos que no votó en las últimas elecciones, entre los que incluyó a Javier Milei y Sergio Massa.

Lila, me dicen que la colección de pilcha te la compraba enterita un -ahora- Ministro muy importante. Le gustaba mucho? Le regalaba a la suegra? Contanos… https://t.co/kwkzqBg038

"Lila, me dicen que la colección de pilcha te la compraba enterita un -ahora- Ministro muy importante. Le gustaba mucho? Le regalaba a la suegra? Contanos…", publicó de manera enigmática la legisladora, que viene de estar en el centro de la escena por el viaje a Barbados que realizó junto a su marido en un jet privado del empresario Francisco De Narváez, por el que fue denunciada por la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine.

Fuente: Clarín