Donald Trump se reunió con el primer ministro británico y hablaron sobre Malvinas

NUEVA YORK.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes por primera vez con el primer ministro británico, Andy Burnham, después de semanas de tensión que incluyeron un mensaje del norteamericano sobre las Islas Malvinas con fuerte impacto en la política argentina.

El tema Malvinas, de hecho, estuvo entre los abordados en la reunión bilateral, según confirmó el primer ministro laborista, sin dar mayores detalles.

En declaraciones a la prensa posteriores a su encuentro, al margen de la Asamblea General de la ONU, Burnham dijo que cree haber establecido una “buena conexión” con Trump.

“Esta relación es muy importante para nosotros. Y seguiremos fortaleciéndola ”, dijo el primer ministro británico a la histórica alianza entre ambos países.

Entre los temas que trataron en la reunión, Burnham mencionó las guerras en Ucrania y en Irán, cuestiones comerciales, y agregó: “Mencionamos a las Falklands [como los británicos llaman a las Malvinas]”.

“Tuvo la gentileza de escucharnos sobre estos temas”, le dijo a Trump, frente a periodistas.

Trump sorprendió cuando, el 31 de agosto pasado, dijo que podría “revisar” la histórica posición de neutralidad de Estados Unidos frente a la disputa entre el Reino Unido y la Argentina, una declaración que tuvo un fuerte impacto en la Argentina y que llevó al gobierno de Javier Milei a poner nuevamente el tema en la agenda pública.

Tres días después el mandatario volvió a referirse a las islas en una entrevista con un medio británico en la que, al mostrar su decepción con Londres por la falta de apoyo a Washington en la guerra con Irán, insinuó que no acudiría en ayuda de su histórico socio europeo en un eventual conflicto con la Argentina. En su respuesta, Trump hizo hincapié en la lejanía del archipiélago en el Atlántico Sur -“es un viaje muy largo”, dijo-, y recordó la guerra de 1982.

Luego, el mandatario republicano se ofreció como eventual mediador entre la Argentina y Gran Bretaña ante un hipotético conflicto.

Fuente: La Nación