Discutió con una mujer por un sándwich, buscó un arma y la mató a tiros

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Dayane Alves dos Santos, una empresaria de 32 años, murió este viernes 28 de agosto después de permanecer cinco días internada en estado grave tras ser baleada por un cliente durante una discusión por un sándwich.

El ataque ocurrió el lunes 22 de agosto en la localidad de Anápolis, en el estado brasileño de Goiás. Dayane era propietaria del local de comidas X-Já, ubicado en Vila Santa Maria de Nazareth.

La mujer, madre de un niño y una niña, también utilizaba sus redes sociales para promocionar distintos proyectos y emprendimientos, entre ellos una cervecería y su propio negocio gastronómico.

Tras conocerse su muerte, el local anunció que permanecerá cerrado temporalmente en señal de duelo. Por el momento, no se informó una fecha para su reapertura.

Una discusión por un sándwich terminó en un ataque

Según el relato recogido por la Policía, el conflicto comenzó durante una discusión entre Dayane y un hombre dentro del establecimiento.

De acuerdo con la investigación, en medio de la pelea la empresaria le habría dicho al hombre: “Usted recibe lo que merece, es el pan y la carne, nada más”.

El sospechoso se retiró del lugar, regresó a su casa y tomó una pistola. Luego volvió al local y disparó contra Dayane.

Después del ataque, escapó en un vehículo, pero fue detenido en Jaranápolis. Durante el procedimiento, los agentes encontraron en el automóvil el arma que habría sido utilizada en el crimen.

Según la Policía, el sospechoso también presentaba signos de haber consumido alcohol al momento de ser detenido.

Tras la muerte de Dayane, la Policía Civil continuará con la investigación para determinar la calificación definitiva del homicidio. El caso fue registrado inicialmente como homicidio calificado, debido al presunto motivo banal que habría desencadenado el ataque.