Difundieron un nuevo parte médico de Pity Álvarez tras su crisis hipertensiva: está estable y con la presión controlada

Cristian “Pity” Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú y se encuentra estable , según el nuevo parte médico difundido este jueves. El informe señala que tiene la presión arterial controlada y que no presentó complicaciones durante el período de observación .

El músico continúa a la espera de su derivación a una clínica de su cobertura médica . Álvarez había sido trasladado en ambulancia al hospital el martes por la noche, cerca de las 23, después de sufrir una crisis hipertensiva en su casa .

La internación ocurrió horas después de que el músico protagonizara un accidente de tránsito en una estación de servicio de La Paternal . El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el Volkswagen Bora en el que se trasladaba hizo marcha atrás y rozó a un Peugeot 208 que estaba cargando combustible.

Según explicó a TN Sebastián Queijeiro, abogado de Álvarez, el músico había salido de su casa después de una situación familiar y se dirigió hasta la estación de servicio. Luego del accidente, su hermana le quitó las llaves del auto y, de acuerdo con el relato del abogado, el episodio le generó un cuadro de nerviosismo que derivó en una suba de la presión arterial.

“ La presión se le fue por las nubes. Le sangraba mucho la nariz ”, había contado Queijeiro sobre el estado del músico antes de su internación. También había señalado que Álvarez había quedado internado en terapia intermedia y que se encontraba en comunicación con su obra social para definir su traslado.

En paralelo, la situación de salud del músico podría tener impacto en una audiencia judicial prevista para este jueves . La madre de Pity debe declarar como testigo en la causa por homicidio, aunque todavía no está definido qué ocurrirá con esa presentación debido a la internación del músico.

Fuente: TN