Detuvieron a tres personas por la violenta entradera al reconocido abogado Guillermo Cabanellas

La Policía bonaerense detuvo a tres personas que habrían estado involucradas en la violenta entradera que el reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa sufrieron en su domicilio el domingo pasado. Según indicó la Secretaría de Seguridad de San Isidro, se trataría del autor material del robo y de dos mujeres que habrían utilizado las tarjetas que fueron sustraídas de la vivienda.

El robo había ocurrido durante la madrugada, en el domicilio del letrado ubicado en la calle Paso al 1.000 de la localidad de Martínez, en donde cuatro ladrones encapuchados que habían ingresado a la vivienda a través de una ventana sorprendieron al letrado y su esposa mientras dormían .

Durante el robo, la pareja fue atada e inmovilizada . Cabanellas además fue golpeado, y más tarde tuvo que recibir asistencia médica por un fuerte golpe en el ojo izquierdo. Mientras tanto, los ladrones recorrían la vivienda, de donde se llevaron unos 4.800 dólares, los teléfonos celulares de la pareja, y algunas joyas, para luego escapar a bordo de la camioneta Jeep Renegade negra de la esposa del abogado.

Sin embargo, al menos uno de los ladrones fue detenido en las últimas horas, gracias a las tareas coordinadas entre el Centro de Operaciones Municipal de San Isidro, la Policía bonaerense, la Fiscalía y la Justicia que, gracias al análisis de las cámaras municipales y privadas de la zona, lograron reconstruir el recorrido que hicieron los delincuentes tras el robo.

Gracias a ese seguimiento, se ordenaron diversos allanamientos en la zona de Pilar , en los que fueron detenidos uno de los presuntos autores del robo y dos mujeres, que están acusadas de haber participado en la utilización de las tarjetas que le fueron robadas al letrado y su esposa.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro indicaron que la investigación permitió desarticular una banda que se dedicaba a cometer entraderas. En esa línea, destacaron que, durante el operativo, lograron secuestrar un vehículo Volkswagen Bora, teléfonos celulares y otros elementos que los delincuentes utilizaban durante sus actividades.

Según la investigación, el principal detenido también estaría vinculado con al menos otros cuatro robos registrados este año bajo la misma modalidad , en una causa que ahora está en manos de la UFI descentralizada de Martínez.

Cabanellas es un reconocido abogado y economista , que además ha desarrollado una carrera académica como profesor, investigador, y autor de más de cuarenta libros y cien artículos publicados en Argentina, Estados Unidos y varios países europeos.

El letrado posee además una amplia trayectoria en asesoramiento empresarial en áreas como Derecho Societario, tributación de empresas, comercio internacional, defensa de la competencia, mercados de capitales y propiedad intelectual.

Fuente: Clarín