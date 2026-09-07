Detuvieron por una causa de abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero, desaparecida hace 5 años

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Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero, fue detenido en San Luis en el marco de una causa independiente en la que está investigado por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

La denuncia fue presentada durante 2025 y el hombre deberá comparecer ante la Justicia para una audiencia de formulación de cargos, donde se conocerán los detalles de la acusación y las medidas que solicitará la Fiscalía.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo reserva información sobre la edad de la víctima, las circunstancias denunciadas y la calificación legal que podría recibir el acusado.

Esta no es la primera investigación por abuso sexual que enfrenta Lucero. En noviembre de 2024, una joven que era vecina del acusado presentó una denuncia. Según trascendió, la víctima era menor de edad al momento de los hechos y tiene una discapacidad.

En abril de este año, la Justicia le formuló cargos por abuso sexual gravemente ultrajante. En esa oportunidad no quedó detenido y se establecieron medidas para evitar riesgos procesales.

Además, existe una tercera denuncia por un hecho ocurrido en 2016, aunque esa investigación no registró avances significativos.

El vínculo con la desaparición de Guadalupe

La detención de Roque Lucero generó especial repercusión debido a su parentesco con Guadalupe Belén Lucero, quien desapareció el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años, y cuyo paradero continúa siendo un misterio.

Tras conocerse la imputación por abuso sexual en abril, la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, y su abuela materna, Silvia Domínguez, pidieron ante la Justicia Federal que se revisara el rol que había tenido el abuelo paterno durante la investigación por la desaparición.

La familia materna aclaró que el pedido no implicaba señalar a Lucero como responsable directo de la desaparición, sino revisar si las denuncias y antecedentes vinculados con delitos sexuales habían sido analizados como una posible línea de investigación.

Desde la familia paterna rechazaron cualquier vínculo entre las denuncias contra Roque Lucero y la desaparición de Guadalupe. Su defensa sostuvo que el hombre ya había sido investigado durante los primeros años de la causa y que se realizaron allanamientos, peritajes y otras medidas para establecer sus movimientos el día en que la niña desapareció.

Cinco años sin respuestas

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 mientras participaba de una reunión familiar en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

Según la reconstrucción oficial, fue vista por última vez alrededor de las 19.20. Minutos después, sus familiares advirtieron su ausencia y comenzó una intensa búsqueda.

Desde entonces se realizaron cientos de rastrillajes, allanamientos, análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas y distintas pericias, pero ninguna de las hipótesis permitió determinar qué ocurrió con la niña.

En mayo de este año, el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrarla.

También se actualizó la imagen oficial de búsqueda mediante una proyección digital que muestra cómo podría verse Guadalupe actualmente.

Las autoridades mantienen habilitada la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas para recibir información de manera gratuita y confidencial.