Detuvieron a los dueños de una concesionaria de autos de Pilar por estafar a sus clientes

Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles , los propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium , fueron detenidos y acusados de haber estafado a clientes que habían señado autos y camionetas que nunca les fueron entregados y por haber vendido vehículos que les habían dejado en consignación sin abonarles a sus propietarios el dinero por la transacción realizada.

Así lo informaron calificadas fuentes judiciales. La investigación que llevó tras las rejas a los sospechosos estuvo a cargo del fiscal de Pilar Andrés Quintana y comenzó en mayo pasado, tras la denuncia de las primeras víctimas.

Entre los damnificados de la sindicada banda de estafdores se encuentra el diputado nacional Manuel Quintar .

Según el expediente judicial, González, Chamoles y un grupo de empleados de la concesionaria formaron parte de una organización destinada a cometer delitos contra la propiedad mediante la compraventa de vehículos.

Fuente: La Nación