Detuvieron en Córdoba al último prófugo por el asesinato de dos adolescentes en Rosario

Después de permanecer casi cuatro años prófugo , Pablo Manuel Alberto Añazco fue detenido este sábado en Córdoba. Está acusado de haber participado del doble crimen de Eric Galli, de 14 años, y Valentín Solís, de 15, asesinados a balazos en noviembre de 2022 en la zona oeste de Rosario.

La captura se concretó durante la mañana a partir de un dato que indicaba que el sospechoso se encontraba en territorio cordobés . La fiscal Carla Ranciari, a cargo de la investigación, solicitó entonces la colaboración de las autoridades de esa provincia.

Añazco tenía pedido de captura desde el 23 de diciembre de 2022 . En marzo de este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había dispuesto además una recompensa de $10 millones para quienes aportaran información relevante que permitiera encontrarlo.

Ahora deberá ser trasladado a Rosario , donde quedará a disposición de la Justicia. Está previsto que sea imputado en el Centro de Justicia Penal, aunque todavía no se informó cuándo se realizará la audiencia.

El doble crimen ocurrió el 24 de noviembre de 2022 en el complejo Fonavi ubicado en la zona de Sanguinetti al 5600, en el oeste rosarino.

De acuerdo con la investigación, tres adolescentes estaban reunidos en una escalera del complejo cuando fueron sorprendidos por un grupo armado que abrió fuego contra ellos .

Eric Galli y Valentín Solís recibieron múltiples disparos y murieron . Un tercer adolescente, identificado en el expediente por sus iniciales D.R., consiguió escapar sin resultar herido.

Los investigadores determinaron posteriormente que el blanco del ataque era ese tercer joven y no las dos víctimas fatales . La hipótesis judicial vincula la balacera con disputas relacionadas con la venta de drogas en la zona.

El sobreviviente declaró durante la investigación que había vendido droga y aseguró que integrantes de una banda lo buscaban porque lo consideraban un “buchón”. También contó que habían intentado atacarlo a tiros el día anterior.

En el lugar del doble homicidio quedaron al menos 16 vainas servidas calibre 9 milímetros . Las imágenes registradas por cámaras de seguridad privadas del complejo habitacional permitieron reconstruir parte del recorrido de los sospechosos y se convirtieron en una de las pruebas de la causa.

La investigación determinó que tres personas habrían participado del ataque . Uno de los acusados era menor de edad en el momento de los hechos, por lo que su situación quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Otro de los involucrados, Franco Daniel Saavedra , fue juzgado y recibió en marzo de este año una condena a prisión perpetua como coautor de los asesinatos. El tribunal también lo responsabilizó por una tentativa de homicidio cometida tres días antes en la misma zona de Rosario.

Añazco era el único acusado adulto que todavía permanecía prófugo . Su detención permitirá ahora que la Justicia avance con la imputación por un doble crimen que lleva casi cuatro años bajo investigación.

Fuente: TN