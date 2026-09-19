Así es la casa de un legendario integrante de los Rolling Stone que está en venta

¿A quién no le gustaría vivir en el mismo lugar que sus ídolos ? Dormir en la habitación donde, tiempo antes, él mismo ocupó; recorrer los espacios en los que seguramente pasaron sus propios compañeros; y sentir la mística del lugar en el que pasó muchos años de su vida un integrante de los Rolling Stones .

Ahora eso es posible. La mansión rural, conocida como “Halsdon House”, donde vivió durante casi cuatro décadas el legendario batería de la banda de rock inglesa , Charlie Watts , salió a la venta por £2,75 millones, unos €3,1 millones .

Ubicada en el condado de Devon, en el suroeste de Reino Unido, y cerca del pueblo de Dolton, la propiedad fue comprada por el músico en 1983 luego de haberla visto en una revista especializada en casas de campo. Desde entonces, se convirtió en el hogar familiar donde el artista vivió hasta su fallecimiento en 2021 a los 80 años .

Con más de 800 m² distribuidos en tres plantas , la propiedad tiene nueve dormitorios, la cocina conectada con el comedor es el corazón de la casa , una bodega privada, grandes jardines y una biblioteca desde donde Watts se unió a sus compañeros de banda para su interpretación virtual de “You Can’t Always Get What You Want” durante la pandemia en 2020.

La casa también cuenta con un anexo de un dormitorio, adosado a la casa principal pero con acceso independiente. Así como también establos, graneros y almacenes diseñados para actividades ecuestres y agrícolas.

Además, está catalogada de Grado II: es reconocida con interés histórico o arquitectónico. Tiene elementos tradicionales como ventanas de guillotina, techos altos, molduras decorativas y chimeneas originales.

“Halsdon House ha sido un refugio para nuestra familia a lo largo de los años: para mis padres, para mí y para mi hija”, declaró Seraphina Watts a medios ingleses, hija de Charlie y Shirley. Ella tenía unos 15 años cuando se mudaron a Halsdon House.

Ahora, tras décadas como residencia privada del músico, la histórica mansión ofrece a los posibles compradores la oportunidad de adquirir una propiedad ligada a la historia del rock y al legado de uno de sus bateristas más influyentes de la historia de la música.

Fuente: La Nación