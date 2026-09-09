Después de Leila Gianni, un ex capitán de River también se bajó de La Libertad Avanza

A poco más de un mes de anunciar de manera oficial que sería candidato a intendente de Zárate por La Libertad Avanza , Oscar Ahumada , el ex capitán de River y desarrollador inmobiliario Oscar Ahumada abandonó el equipo libertario.

Hace un mes, en un reportaje con Clarín , Ahumada confirmó que iba a ser candidato en Zárate, donde gobierna el macrista Marcelo Matzkin, un hombre de Cristian Ritondo. Hace unos meses, después de un encuentro con Sebastián Pareja , presidente de LLA en territorio bonaerense y diputado nacional, Ahumada recibió el visto bueno para salir a la cancha.

Hace un mes, contó que tenía el apoyo de la cúpula libertaria: "Lo hemos hablado con Sebastián Pareja y me ha dado la oportunidad, también la coordinadora de Zárate, Daiana Hergert. Venimos trabajando en equipo. Es nuevo para mí, por eso me voy instruyendo constantemente".

Compartió algunos encuentros con Karina Milei, se mostró en los barrios de la ciudad, adelantó que tenía proyectos para el Partido de Zárate. Sin embargo todo cambió en poco tiempo.

El martes a la noche publicó un comunicado en el que oficializó su ruptura con LLA. "He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate", posteó Ahumada.

En la entrevista con este medio, Ahumada no quiso anticipar cómo sería la competencia con el intendente del PRO, con quien LLA tiene una alianza. El ex River todavía tiene concejales que le responden y la ruptura no fue en el plano local.

Cerca del ex jugador remarcan que su alejamiento del partido libertario tiene que ver con que "le soltaron la mano". Dejaron de apoyar su lanzamiento y apuntan a Sebastián Pareja, igual que lo hizo Leila Gianni , concejal de La Matanza.

En su despedida de LLA, Ahumada dejó un dardo para el actual intendente: Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. "Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano. Frente a temas tan importantes, considero indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones, como el Colegio de Arquitectos, que también ha expresado públicamente su posición".

Pero además, adelantó que seguirá en política partidaria. "No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa. Una etapa para escuchar más, aprender, construir y trabajar en una alternativa para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural", posteó Ahumada.

Y remató: "Nuestra ciudad está abandonada: se ve en el centro y en los barrios, en la falta de servicios y en los innumerables problemas cotidianos que enfrentan los vecinos. Quiero trabajar para cambiar esa realidad y para que Zárate, Lima y Escalada vuelvan a ponerse de pie".

He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate.

Es una decisión meditada, tomada con respeto, serenidad y coherencia personal. Agradezco sinceramente a quienes confiaron en mí, me abrieron las puertas y me permitieron participar de este espacio. Me llevo el aprendizaje, los vínculos construidos y la tranquilidad de haber actuado siempre de buena fe.

Este camino me ayudó a comprender todavía más cuál es el lugar desde el que quiero trabajar por mi ciudad. Mi compromiso está con Zárate, con su gente y con la defensa de su futuro.

No quiero ser indiferente, pero tampoco necio. Escuchar, reconocer diferencias y tomar decisiones a tiempo también es una forma de responsabilidad. Es una manera de pensar y sentir la ciudad.

Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano. Frente a temas tan importantes, considero indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones, como el Colegio de Arquitectos, que también ha expresado públicamente su posición.

Estoy convencido de que cuidar a Zárate significa defender aquello que pertenece a todos, acompañar lo que verdaderamente pueda generar trabajo y desarrollo, y tener la firmeza necesaria para señalar aquello que pueda comprometer el futuro de nuestros hijos.

Mi historia personal me enseñó que, cuando uno siente que debe tomar una decisión, tiene que hacerlo de frente, con respeto y sin traicionarse. Hoy elijo continuar este camino con independencia y responsabilidad, acompañado por profesionales, vecinos y personas que comparten el mismo amor por nuestra ciudad.

No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa. Una etapa para escuchar más, aprender, construir y trabajar en una alternativa para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural.

Por eso quiero profundizar el camino que vengo iniciando: un camino en el que la gente vuelva a sentirse parte y entienda que su voz importa. No podemos resignarnos a vivir en una sociedad dominada por el miedo, donde involucrarse signifique sentirse presionado, atemorizado o amenazado. Tenemos que animarnos a participar, a levantar la voz y a comprometernos con lo que es nuestro. El Partido de Zárate lo necesita. Esta ciudad no va a cambiar si miramos desde afuera; va a cambiar cuando los vecinos volvamos a encontrarnos, a involucrarnos y a construirla entre todos.

COMUNICADO OSCAR AHUMADA He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate. Es una decisión meditada, tomada con respeto, serenidad y coherencia personal. Agradezco sinceramente a quienes confiaron en mí, me abrieron las puertas y me permitieron…

Voy a seguir defendiendo los valores en los que creo y trabajando para que nuestra ciudad recupere la esperanza; para que el emprendedor no quiera irse, para que el comerciante quiera abrir un local y para que los desarrolladores puedan construir nuevos barrios con transparencia, reglas claras y trámites ágiles. Hoy eso no sucede en Zárate. Nuestra ciudad está abandonada: se ve en el centro y en los barrios, en la falta de servicios y en los innumerables problemas cotidianos que enfrentan los vecinos. Quiero trabajar para cambiar esa realidad y para que Zárate, Lima y Escalada vuelvan a ponerse de pie.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín