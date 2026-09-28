De la mano de Abel Pintos, buscan juntar 10 mil ladrillos en siete días para renovar un pabellón del Hospital de Niños

Hay obras que se miden en metros cuadrados y otras que se miden en chicos. La que está en marcha en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se puede contar de las dos maneras: son 3.200 metros cuadrados del histórico Pabellón Gómez, y por ahí pasa casi la mitad de los chicos que quedan internados en el hospital. Para terminarla, la Cooperadora Hospital de Niños lanza hoy "Ladrillo + Ladrillo" , una campaña que durará apenas siete días y que tiene un objetivo tan concreto como su nombre: juntar el equivalente a 10.000 ladrillos.

"Para nosotros es la obra más importante que estamos encarando en los 70 años de la cooperadora , que cumplimos justo este año. Es el proyecto más ambicioso que tomamos", cuenta Silvina Pérez Mautino, directora de la cooperadora, y enseguida explica por qué: "Es el sector de internación clínica del hospital. El 40% de la internación pasa por ese sector".

La obra arrancó en abril y tiene fecha de finalización en diciembre del año próximo. No se trata de una mano de pintura ni de un arreglo parcial. "Contempla la remodelación integral de cuatro salas de internación , y además toda la planta baja se va a transformar en consultorios de atención de pacientes ambulatorios", detalla Pérez Mautino.

En esa planta baja van a funcionar el Hospital de Día, el Centro Respiratorio, Endoscopía y Cuidados Paliativos, "que es un área clave dentro del hospital", subraya la directora. Arriba, en el primer y el segundo piso, quedarán las salas de internación, con habitaciones individuales y dobles con baño privado.

El proyecto suma además laboratorios, salas de espera nuevas y otros sectores de atención médica. Detrás de cada uno de esos espacios hay algo que cualquier familia que pasó una noche en un hospital entiende de inmediato: un poco más de intimidad, de comodidad y de dignidad en los momentos más difíciles.

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Esta obra está cofinanciada con el Gobierno de la Ciudad. La Cooperadora del Hospital Ricardo Gutiérrez se comprometió a recaudar el 50% de los fondos necesarios. La campaña "Ladrillo + Ladrillo" es una de las iniciativas para alcanzar el objetivo.

La renovación del Pabellón Gómez se financia en partes entre la Cooperadora y la Ciudad. Para cubrir su porción, la cooperadora ya venía golpeando puertas desde antes de que empezaran a trabajar las máquinas. "Nosotros venimos trabajando con este proyecto desde hace un tiempo, antes de que comenzara la obra. Se fueron sumando empresas, familias, haciendo su colaboración, que hacen posible avanzar", relata Pérez Mautino.

Cada ladrillo equivale a una donación de 50.000 pesos , aunque se puede aportar el monto que cada uno pueda. El lanzamiento de hoy cuenta con la presencia de tres padrinos de la casa: Abel Pintos, Mariana Fabbiani y Marcelo González.

La campaña propone una idea de participación que va más allá de poner plata. Quien quiera puede sumarse como embajador, compartiendo la iniciativa e invitando a otros a colaborar. Las empresas, por su parte, pueden involucrar a sus empleados, clientes y proveedores, y también ofrecer esquemas de matching , en los que la compañía iguala lo que donan sus colaboradores y así multiplica cada aporte.

Alicia Garré, presidenta de la Cooperadora, lo explicó así: la campaña nace de la convicción de que una obra de semejante escala necesita el compromiso de todos, y de que cada aporte acerca un poco más al hospital que se quiere para los chicos.

Para dimensionar lo que está en juego alcanza con mirar los números del Gutiérrez. Con 151 años de historia, el hospital recibe a más de 3.000 chicos por día , hace más de 7.000 cirugías al año y registra más de 22.000 internaciones, siempre con atención gratuita y sin interrupciones. A sus pasillos llegan familias de todo el país.

La Cooperadora acompaña ese trabajo desde 1956. En estas siete décadas estuvo detrás de la nueva Unidad de Terapia Intensiva, el Centro de Esterilización, el Laboratorio de Investigación Traslacional y la nueva Aula Magna, además de renovaciones en Oncología, Neurocirugía, Diagnóstico por Imágenes y Consultorios Externos. El Pabellón Gómez es, según sus propias palabras, el desafío más grande de todos.

Las donaciones se hacen a través de la web ladrillomasladrillo.org.ar, con Mercado Pago o tarjeta. También hay opciones para transferencias y para quienes quieran colaborar desde el exterior. El plazo es corto: hasta el domingo 4 de octubre.

Fuente: Clarín