“Dame porque te quemo”: cuatro delincuentes lo interceptaron, lo amenazaron con un arma y le robaron la moto

Cuatro delincuentes encerraron a un hombre mientras circulaba en su moto, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el vehículo . La secuencia completa fue registrada por una cámara de seguridad de la zona. Tras el hecho, los efectivos encontraron el rodado abandonado entre unos pastizales y luego se lo devolvieron a su propietario , según confiaron fuentes policiales a Infobae .

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, pasadas las 19, en la intersección de la avenida España y el Pasaje Fortín Rivadavia, en la ciudad de Barranqueras, Chaco .

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en que la víctima, un joven de 29 años, circulaba a bordo de una Zanella ZB 110 gris plata cuando fue interceptado por los motochorros . Dos viajaban en una Honda Wave roja con cascos negros. Los otros dos iban con capucha en un segundo rodado oscuro de mayor cilindrada.

Uno de estos últimos descendió, se acercó a la víctima y le apuntó a la cara con un arma de fuego. “Dame, dame porque te meto un tiro, te quemo”, lo amenazó , según consta en la denuncia policial a la que accedió este medio.

Ante la amenaza, el joven entregó su Zanella ZB 110 sin oponer resistencia . En cuestión de segundos, los cuatro delincuentes escaparon del lugar con la moto robada.

Poco más de una hora después, a las 20.45, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría Tercera de Barranqueras. A partir de allí, personal del Servicio Externo inició una serie de tareas investigativas para localizar el vehículo.

La moto finalmente fue encontrada abandonada entre las malezas en la zona de las avenidas Nicaragua y España. Los efectivos verificaron sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), donde constataron que tenía un pedido activo por el robo denunciado horas antes , y procedieron a secuestrarla.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N° 13 , que interviene en la causa por robo a mano armada . Tras la recuperación de la motocicleta, el fiscal dispuso que fuera restituida a su propietario.

Mientras tanto, los cuatro sospechosos permanecen prófugos y la investigación continúa para intentar identificarlos y detenerlos.

Fuente: Infobae