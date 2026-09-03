Cuatro estudiantes marplatenses representarán a Argentina en la final regional de Hotelería Sustentable

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Cuatro estudiantes de 3° año de la Tecnicatura Superior en Hotelería del Instituto Superior de Formación Técnica N.º 222 de Mar del Plata fueron seleccionados para representar a Argentina en la final regional del Concurso de Hotelería Sustentable “Hoteles más Verdes”.

Karim Coria, Cintia Carmona, Bruno Malcotti y Lara Gallardo desarrollaron el proyecto “Eco Arena”, una propuesta orientada a fomentar prácticas sustentables dentro del sector hotelero.

El proyecto fue seleccionado entre 85 trabajos presentados por estudiantes de instituciones terciarias y universitarias de todo el país, lo que les permitió acceder a la instancia final del certamen.

La final se desarrollará este 3 de septiembre en el marco de HOTELGA, la principal feria de hotelería y gastronomía de Argentina, en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí competirán con los equipos finalistas de Uruguay, Chile y Paraguay.

El concurso es organizado por Hoteles más Verdes, programa de certificación de sustentabilidad hotelera impulsado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

La iniciativa busca promover propuestas innovadoras que contribuyan a una hotelería más responsable en sus dimensiones ambiental, social y económica.

Además de la evaluación de un jurado especializado, el certamen contempla una distinción especial para el proyecto que obtenga mayor apoyo del público. Los videos de los equipos finalistas serán difundidos por la organización a través de Instagram para que la comunidad pueda conocer las propuestas y acompañarlas con su voto.

La participación de los estudiantes del Instituto 222 representa un reconocimiento al trabajo académico de la institución y destaca el compromiso de las nuevas generaciones de profesionales del turismo y la hotelería con la sustentabilidad y la innovación.

Para apoyarlos, pueden ingresar al instagram:

https://www.instagram.com/reels/DcUFgw-KJaL/

