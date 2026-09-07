Crimen de Agostina: El principal acusado admitió que debía “entregarla” por una deuda por drogas

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El principal acusado por el crimen de Agostina Vega declaró por primera vez ante la Justicia y admitió que llevó a la adolescente a su casa, aunque sostuvo que debía “entregarla” por una deuda vinculada a drogas.

Claudio Barrelier está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. A tres meses del femicidio, fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje hasta los tribunales de Córdoba, donde declaró durante más de tres horas.

Hasta ahora, Barrelier había negado que Agostina hubiera ingresado a su vivienda del barrio Cofico. Sin embargo, este lunes reconoció ante el fiscal Raúl Garzón que la adolescente entró con él a la casa ubicada en Juan del Campillo 878.

Según su nueva versión, tenía una deuda por drogas y debía “entregar” a la adolescente a las personas que le proveían los estupefacientes. El acusado aseguró que Agostina salió con vida de la vivienda.

Barrelier también pidió un careo con los demás acusados. Por el momento, no trascendieron otros detalles de lo que declaró durante la indagatoria.

Tras la declaración, el fiscal Garzón sostuvo que las pruebas reunidas comprometen al acusado. “Podrá decir lo que quiera Barrelier, pero las pruebas lo incriminan y lo comprometen”, afirmó, y agregó que no existe posibilidad de que quede libre de responsabilidad.

Agostina estaba en la casa de su madre, Melisa Heredia, cuando dijo que iría a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, ubicado junto a la vivienda. Su hermano de 7 años regresó solo y, desde entonces, la adolescente no volvió a ser vista.

El remisero que la trasladó hasta Cofico fue uno de los testimonios que permitió avanzar en la investigación. Según contó, Agostina le había dicho que iba a encontrarse con el novio de su madre para hacerle una sorpresa.

Una semana después, el cuerpo desmembrado de la adolescente fue encontrado en un baldío de Ampliación Ferreyra, a unos 16 kilómetros de la vivienda de Barrelier. Además, el acusado había sido visto ingresando con un auto al descampado.

En la causa también están detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz. La Justicia continúa investigando el rol que habría tenido cada uno en el crimen.