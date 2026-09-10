Créditos hipotecarios: un sexto banco cambió la tasa y ofrece una de las más bajas del mercado

Otro banco se suma a la baja de tasas de sus créditos hipotecarios y ya son seis los que empezaron a cambiar la actualidad del mercado de la vivienda . Cabe aclarar que no es una semana cualquiera, ya que el lunes se llevó a cabo la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con la que los bancos esperan conseguir mayor fondeo y así poder prestar a largo plazo.

En este contexto fue en el que el Banco Ciudad decidió disminuir el interés de sus préstamos hipotecarios y llevó su tasa al 6,5% , convirtiéndose en una de las entidades más bajas del mercado actualmente. Cabe aclarar, igualmente, que esta línea es exclusiva para la ciudad de Buenos Aires , para primera vivienda, familiar y permanente , y con dos topes: de hasta 80 m² y con un valor máximo de US$2280 el metro cuadrado .

“Bajamos la tasa del crédito para primera vivienda apoyados en el programa del FGS para estos fines y por un componente de recursos que subsidia la Ciudad para fomentar un interés preferencial que impulse el acceso a primera vivienda” , anunciaron desde la entidad.

“El orden es también ordenar prioridades. La clase media fue olvidada durante demasiados años. Hoy podemos bajar la tasa al 6,5% en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda . Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri

La línea del banco tiene un plazo máximo de 25 años y el desembolso es de hasta $150 millones , con una relación cuota-ingreso de hasta el 25% . Por ejemplo, para un préstamo en UVA de $100 millones, al plazo máximo, la cuota inicial es de $658.000; en este caso, quienes lo pidan deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000.

Los créditos están disponibles tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al banco, así como para monotributistas y autónomos.

Además, el banco continúa con su préstamo hipotecario UVA general con una tasa del 7,5% para primera vivienda, sin condición de metraje o valor de m², y del 9,5% para vivienda única y de ocupación permanente, con un plazo de hasta 25 años y un monto máximo de hasta $200 millones.

De esta manera, la entidad de CABA se suma a los otros ya cinco bancos que anunciaron las bajas de su interés a raíz de la licitación del FGS a partir del cual el Gobierno contempla colocar hasta dos billones de pesos en depósitos UVA en los bancos, dinero que deberá ser posteriormente canalizado hacia préstamos hipotecarios para primera vivienda.

Uno de los primeros bancos en reaccionar ante el anuncio del Gobierno fue el Macro, que redujo al 7,5% la tasa de sus préstamos la semana pasada. Es importante aclarar que la nueva propuesta de este banco solo está destinada a clientes del Plan Sueldo Selecta y también a sus hijos , que podrán solicitar el financiamiento de manera individual y acceder a las mismas condiciones preferenciales. La línea podrá utilizarse para la compra de una vivienda, así como para la mejora, ampliación o refacción de un inmueble, y tendrá alcance en todo el país. Según informó la entidad, además de bajar la tasa, el plazo de financiación es de hasta 20 años .

Otro en modificar las condiciones en estos últimos días fue el Credicoop que también llevó su tasa al 7,5% para quienes acrediten sus haberes en el banco, con una financiación de hasta el 70% del valor de tasación para primera vivienda y presta hasta $300 millones .

A ellos se sumó esta el Banco Hipotecario, que el lunes mismo anunció a LA NACION que decidió bajar del 9,5% al 7,5% la tasa de sus líneas. La nueva tasa estará disponible para los créditos destinados a compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de la primera vivienda , con un plazo de hasta 180 meses (15 años) y financiará hasta el 80% del valor de la vivienda. La gestión podrá realizarse de manera 100% online. Para la segunda vivienda, en cambio, la tasa continuará en 9,5%. Pero el otro dato relevante es que la baja no se limitará a los nuevos clientes que comiencen a gestionar un préstamo a partir de ahora. También alcanzará a todos aquellos créditos hipotecarios que ya se encontraban en trámite y todavía no habían sido liquidados.

El cambio más significativo es el del Supervielle , que decidió reducir su tasa a la mitad: pasó del 15% al 7,5% . Pero la entidad también modificará otra de las principales barreras de entrada al crédito y bajó de $5 millones a $3 millones los ingresos mínimos requeridos para solicitarlo .

Galicia, por su parte, redujo su tasa del 9,5% al 7,5% , con un máximo de hasta 20 años para devolverlo y financian hasta el 70% del valor de tasación y/o escrituración. Mientras que el Patagonia la llevó del 9,7% al 8,5% , con un tope de hasta 30 años.

Con estas modificaciones, Galicia y Supervielle pasan a alinearse con el límite establecido por el Gobierno para los créditos hipotecarios financiados con recursos del FGS, que no pueden superar una tasa de 7,5%. El banco Patagonia, en cambio, aunque redujo su tasa al 8,5%, todavía se mantiene por encima de ese techo. Esto no le impide sostener esa tasa en líneas fondeadas con recursos propios, pero si solicita dinero adjudicado en las licitaciones del FGS, los préstamos originados con esos fondos deberán ofrecerse por debajo del 7,5%.

Además, bancos como el BBVA, Nación, que son justamente quienes hoy lideran el desembolso de los préstamos, y el ICBC ya tenían sus propuestas por debajo del 7,5% .

La velocidad con la que comenzaron a modificarse las ofertas después del anuncio del Gobierno muestra uno de los primeros efectos del programa. En la primera licitación participaron 18 entidades financieras, que presentaron 42 ofertas por $258.640 millones. Frente a un monto disponible de $200.000 millones, finalmente fueron 13 los bancos que resultaron adjudicatarios .

Ahora tienen 120 días corridos, desde la primera licitación, para transformar esos recursos en préstamos hipotecarios, que deberán destinarse a primera vivienda, tener un plazo mínimo de 15 años, un máximo de 150.000 UVA por operación y una tasa que no supere el 7,5%.

De acuerdo a datos aportados por Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, la brecha entre la tasa promedio de los bancos públicos y los privados pasó de 5,9 puntos a 0,8 desde las elecciones hasta hoy .

Se espera que en los próximos días se conozcan más entidades que bajarán sus tasas hipotecarias y si se mantendrán en el 7,5% o habrá bancos que las lleven por debajo de ese número .

Fuente: La Nación