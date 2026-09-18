Construyen un edificio de US$100 millones en el primer terreno vendido del “Silicon Valley porteño”

El Parque de Innovación que promete ser el Silicon Valley porteño , ubicado en los terrenos que pertenecieron al Tiro Federal, entre las avenidas del Libertador, Udaondo y Lugones, ya comenzó a mostrar avances.

Bautizada como el “Nuevo Núñez” , la microzona se consolida como uno de los destinos más buscados por desarrolladores e inversores. Con foco en la innovación, en la educación, y la tecnología, atrajo a compañías de distintos rubros que proyectan trasladar allí sus sedes corporativas.

“La ciudad ya se está moviendo para este lado hace tiempo, y va a seguir haciéndolo”, asegura Alejandro Simón, CEO en Grupo Sancor Seguros, que, a través de la vertical de real estate de la empresa, y en alianza con la desarrolladora de coworking Hit, invertirán US$100 millones -contando también el equipamiento- para la construcción de PI Buenos Aires , un edificio ubicado en Parque de Innovación que tendrá 22.000 m2, 17 oficinas, dos locales comerciales, 189 cocheras y 150 bicicleteros.

Los precios de las oficinas, que tendrán superficies de entre 300 y 1200 m² partirán desde los US$5000/m² para la compra y desde los US$31/m² para el alquiler. Hasta el momento, se vendieron dos oficinas y cuatro cocheras, por un total de US$3,8 millones. El primer comprador fue el broker de seguros Hawk.

Un dato no menor: el emprendimiento que comenzó su construcción en abril de este año, y que estará listo en junio de 2028, está ubicado sobre el primer lote del Parque de Innovación que subastó el Estado .

“Es la zona más caliente de la Ciudad de Buenos Aires”, complementa Alejandro Gawianski, fundador y dueño de Hit, y afirma: “ No hay vacancia en esta zona , en el coworking que tenemos enfrente hay lista de espera”. Por eso, el objetivo es trasladar parte de esa demanda al nuevo proyecto, explica.

Durante la presentación, Simón adelantó que en este edificio Sancor Seguros tendrá sus headquarters: funcionarán en el noveno y en el décimo piso.

Según los responsables del desarrollo, ya existe una lista de empresas interesadas. “ Hoy estamos conversando con tres grandes potenciales clientes que buscan ocupar superficies importantes ”, señala Gawianski. Sin embargo, aclara que no pretenden que unas pocas corporaciones monopolicen el edificio: buscan reservar espacios para startups y pequeñas y medianas empresas , con el objetivo de generar un punto de encuentro e intercambio entre compañías de diferentes escalas.

En detalle, el edificio se distribuirá en: planta baja- con un auditorio y un local gastronómico de 557m2-; diez pisos destinados a oficinas y espacios flexibles; y una terraza de dos niveles, en los que habrá un skybar y áreas de wellness .

El lugar elegido para el emprendimiento no es casual. Núñez está en un movimiento constante: grúas y camiones que cargan y descargan materiales, demoliciones y nuevas edificaciones que surgen. Este barrio porteño está atravesando una transformación. En el último año, desplazó a Palermo en cuanto a la captación de nuevos proyectos, concentra la mayor dinámica de renovación urbana de la ciudad y se consolida como uno de los destinos más buscados por desarrolladores e inversores.

Los datos del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) evidencian que el norte de la ciudad de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de las encomiendas de obra registradas en 2025 , y permiten anticipar que habrá margen para seguir creciendo.

El avance del Parque de Innovación , la consolidación del corredor de la avenida Del Libertador y la llegada de proyectos corporativos, educativos y residenciales de gran escala ideados para el segmento premium explican parte de este panorama. No obstante, la participación de las obras pequeñas y medianas también es significativa. De este modo, la geografía del desarrollo inmobiliario en CABA se reconfigura y tiene como protagonista indiscutido a este barrio .

El fenómeno no responde a una sola causa. La disponibilidad de tierras, la aparición de polos focalizados, la infraestructura urbana, el avance de las nuevas torres de oficinas y de complejos educativos, así como el cambio en las preferencias habitacionales, confluyen para explicar el crecimiento de un barrio que se consolida como uno de los mercados más dinámicos y sofisticados de la ciudad.

Los indicadores relevados por el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) permiten observar con claridad esa tendencia. Entre 2023 y 2025, la distribución de las encomiendas de obra nueva y vivienda mostró una migración progresiva hacia el norte de la Capital. Si 2024 había consolidado un corredor activo entre las comunas 12, 13, 14 y 15, al año siguiente la actividad pasó a concentrarse casi exclusivamente en la 13, integrada por Núñez, Belgrano y Colegiales.

Fuente: La Nación