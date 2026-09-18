Así fue el regreso de Bandana a Popstars 25 años después: “Disfruten de este momento porque no vuelve nunca más”

A 25 años de la formación de Bandana , Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández regresaron a Popstars y sorprendieron a las participantes que aspiran a conformar un grupo pop tal y como lo hicieron ellas. Las cantantes aparecieron en el ensayo al ritmo de uno de sus mayores hits y las lágrimas de emoción no tardaron en llegar.

Durante la emisión del jueves 17 de septiembre, las participantes interpretaron frente a los tres jurados, Carlos “Charlie” García, Ángela Torres y Nicki Nicole, canciones de Bandana. Luego, Torres propuso cantar todos juntos “Maldita noche” y cuando las luces bajaron, aparecieron Vera, Da Cunha, Fernández y Gastaldi.

“¡Bienvenidas las Bandana! No es IA, está pasando” , anunció Nico Vázquez. “La entrada más icónica”, exclamó Torres. Las cantantes se mostraron muy conmovidas al ver a una nueva generación de jóvenes ocupar el lugar en el que ellas mismas estuvieron hace un cuarto de siglo. Varias de las participantes, por su parte, empezaron a lagrimear y contar sus recuerdos de la infancia relacionados con la banda.

“Lo que les puedo decir yo desde este lugar es que estén tranquilas y disfruten de este momento porque no vuelve nunca más . Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida, así que disfruten de esto. La que tiene que quedar, quedará y la próxima seguirá y encontrará su lugar porque creo que llegaron hasta acá porque tienen talento; si no, no estarían acá paradas”, expresó Lissa Vera.

Luego Fernández tomó la palabra: “Me parece que lo más importante es buscar la autenticidad. Eso es lo que hace la diferencia. Y sobre todo apoyarse en la otra, en la unión está la fuerza ”. “Lourdes ni bailaba y mirá”, la chicaneó Da Cunha. “Ahora tampoco bailo”, le respondió divertida.

Durante varios minutos las cantantes conversaron con las participantes. Virginia aseguró que eran “un espejo” suyo y Vera les dio un consejo vital: “A cualquiera de ustedes que tome este camino, tiene que saber que su mundo va a cambiar. A veces ustedes no van a sentir el cambio interno, pero la gente que está alrededor de ustedes va a empezar a cambiar en base a la energía que ustedes estén transmitiendo hacia afuera. Manténganse con los pies sobre la tierra mirando hacia el frente, porque el éxito de una es el éxito de la otra . Si una de ustedes se cae, hace que se caigan las demás”.

Las aspirantes no solo tuvieron la oportunidad de conocer a sus ídolas, sino también de cantar con ellas y especialmente de recibir sus devoluciones. El desafío fue interpretar, en grupo, algunas de las canciones más icónicas de la banda y las cuatro artistas fueron a verlas a los ensayos. Además de observar sus presentaciones y darles tips, les llevaron un regalo muy especial: bandanas de colores, su accesorio característico .

El gran premio del reality es justamente conformar el nuevo grupo pop femenino de la Argentina. En 2001, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández se consagraron ganadoras de Popstars y formaron Bandana . En 2002, Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch, Milton Amadeo, Pablo Silberberg y Emanuel Ntaka hicieron lo propio y conformaron Mambrú . ¿Quiénes integrarán la nueva banda? La pregunta tendrá su respuesta al final del programa.

Fuente: La Nación