Condenaron a una pareja por transportar drogas ocultas en un auto sobre la Ruta 63

ZONALES





La Justicia de Dolores condenó a una pareja domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue interceptada en febrero de 2023 sobre la Ruta Provincial 63, cuando trasladaba cocaína, pasta base y marihuana ocultas en un automóvil. Las penas fueron diferenciadas según la responsabilidad atribuida a cada uno de los imputados.





La jueza Claudia Castro, del Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Dolores, dictó el veredicto en el marco de un juicio abreviado, tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal Marcos Scoccimarro y las defensoras de ambos acusados.





El procedimiento ocurrió el 12 de febrero de 2023, cerca de las 12.45, a la altura del kilómetro 1 de la Ruta 63. Allí, personal del Destacamento de Seguridad Vial de Dolores detuvo un Fiat Mobi conducido por Marcelo Daniel Libra, quien viajaba acompañado por su pareja, Mónica Beatriz Centurión.





Durante la inspección, los efectivos encontraron 27 envoltorios de cocaína, con un peso total de 13,4 gramos, y otros cinco con pasta base, que sumaban 1,8 gramos, debajo del asiento del acompañante. Además, oculto detrás de la guantera, dentro del tablero, había un paquete con 897 gramos de marihuana.





En una mochila también secuestraron una balanza digital de precisión, bicarbonato de sodio, una cuchara con restos de sustancias, fragmentos de nylon y un teléfono celular.





Las pericias realizadas por Gendarmería Nacional determinaron que la cocaína tenía una pureza del 94,7% y que las sustancias incautadas permitían elaborar cientos de dosis. A su vez, el análisis del teléfono reveló mensajes, audios y comunicaciones con terceros vinculados con presuntas operaciones de venta de estupefacientes al menudeo.





Las penas impuestas





Libra fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a cuatro años y dos meses de prisión, además del pago de una multa y las costas del proceso. También fue declarado reincidente por segunda vez, debido a una condena anterior dictada en 2013.





Por su parte, Centurión recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional por tenencia simple de estupefacientes, junto con la multa mínima y las costas.





Para resolver la situación de la mujer, la jueza tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales, la ausencia de pruebas suficientes para atribuirle fines comerciales y sus condiciones de vulnerabilidad, entre ellas una discapacidad motriz derivada de la poliomielitis y sus problemas de salud.





La resolución contempló la perspectiva de género y las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de evitar efectos desproporcionados del encarcelamiento en personas en situación de vulnerabilidad.