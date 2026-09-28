“Cazo para comer, no quiero hacerle mal a nadie”: habló el cazador denunciado por matar aves protegidas

El cazador denunciado recientemente por presuntas cacerías ilegales de aves protegidas en la laguna Setúbal difundió un video en el que rechazó las acusaciones en su contra, aseguró que recibió amenazas y afirmó que ya fue contactado por la Justicia tras la presentación realizada por el Gobierno de Santa Fe .

El hombre decidió responder públicamente después de la repercusión que tuvieron las imágenes y videos difundidos en redes sociales y de la investigación presentada por la organización ambientalista CEYDAS , que derivó en una denuncia penal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.

"Hola, buenas noches, soy Espeche, Milton . Ya se enteraron que me escracharon. No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie. Está bien que por ahí hay cosas que no se debe hacer, pero bueno, no es que soy un asesino de personas ni nada", sostuvo al comienzo de su descargo a través de un video que difundieron distintos medios santafesinos.

A lo largo del mensaje aseguró que la actividad forma parte de una práctica que realiza desde pequeño. "Soy cazador de chiquito , cazo patos para consumo, para por ahí llegar a fin de mes , porque la economía sabemos que no estamos bien", expresó.

"Aparte ya saben dónde trabajo, ya hay muchas amenazas , (pero) no pasa nada, no soy un delincuente. No soy ningún asesino , soy un vago común y corriente que, bueno, hace cosas por ahí para sobrevivir", expresó.

En otro tramo del video explicó que realiza distintos trabajos además de desarrollar su empleo principal. "Aparte de trabajar en el hospital , que ya saben, corto el pasto, hago changas, de todo un poco", dijo.

El denunciado, que en publicaciones en Facebook de hace una década se jactaba de salir a cazar patos y de practicar la pesca , ahora pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por las imágenes que se hicieron públicas. "Ya sé que hay mucha gente en contra mía de la protección animal , está perfecto, pero bueno. Le pido mil disculpas, yo no lo hago por ser dañino", manifestó.

" No es que mato 500, 600 patos . Están equivocados, yo por ahí agarro 15, 20 y no más. Lo justo y necesario p ara comer, para vender , llegar un poquito a fin de mes y pagar un par de cuentitas. Pero no quiero hacerle mal a nadie", remarcó.

Según afirmó, la actividad tiene una finalidad vinculada al sustento económico familiar. "Repito, no soy ningún asesino, ningún matador de personas, nada, nada. Cazo para consumo y para llegar a fin de mes, ayudar a mi familia, soy el único que labura ", aseguró.

En otro fragmento del mensaje también señaló que una parte de recolectaba cuando cazaba lo destinaba a otras personas. "He cazado pato para llevar comida a muchas familias , me gusta decirlo, me gusta ayudar a las personas", indicó.

" Ya me llamó la Justicia , estoy a disposición de la Justicia para que se queden tranquilos, que afronto las consecuencias", enfatizó.

La respuesta llega pocos días después de que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentara una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público de la Acusación .

La medida se adoptó tras una investigación difundida por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) , que sostuvo que Espeche publicaba en sus redes sociales fotografías y videos de cacerías realizadas en la laguna Setúbal .

“Es influencer de la caza ‘deportiva’ y mataba ilegalmente especies protegidas de patos en la laguna Setúbal frente al mismo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, subrayó esa organización en sus redes sociales sobre el acusado.

Entre las aves identificadas en las publicaciones aparecían ejemplares de Pato Picazo , Pato Barcino , Pato Overo, Pato Cutirí, Pato de Collar, Pato Capuchino, Pato Gargantilla, Pato Cuchara, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Pato Crestudo, especies protegidas por la normativa vigente.

La investigación también afirmó que algunas de esas capturas habrían sido realizadas fuera de temporada, en zonas alcanzadas por vedas y mediante armas a repetición y armas PCP cuya utilización se encuentra restringida por la legislación provincial.

De acuerdo con medios santafesinos, además de la denuncia penal presentada por el Gobierno provincial, el expediente podría derivar en una sanción administrativa de hasta $3.456.434,80 , el monto máximo previsto actualmente para infracciones vinculadas a la fauna silvestre .

Fuente: Clarín