Cayó “Jhimy”: había sido expulsado del país, regresó y está acusado de liderar una banda narco en el Barrio 31

“Jhimy”, un ciudadano peruano que había sido condenado por narcotráfico y expulsado de la Argentina en 2021, fue detenido por la Policía Federal acusado de haber regresado al país y comandar una organización dedicada a la venta de drogas en el Barrio 31 , en Retiro.

Cayó durante una serie de 12 allanamientos ordenados por la jueza federal María Servini, en los que fueron arrestadas otras cinco personas vinculadas a la estructura.

Los investigadores todavía intentan determinar cómo logró volver a ingresar a la Argentina después de haber sido expulsado . Según la investigación, el sospechoso evitaba permanecer durante mucho tiempo en un mismo lugar y se alojaba en distintos hoteles porteños.

La Policía finalmente lo ubicó en un establecimiento de San Cristóbal . Cuando los agentes entraron a la habitación, encontraron que tenía la valija preparada para cambiar nuevamente de alojamiento ese mismo día .

Además, no llevaba su DNI y tenía en su poder un documento peruano a nombre de otra persona . Las autoridades argentinas dieron intervención a sus pares de Perú para establecer su autenticidad.

La investigación que terminó con su captura había comenzado en diciembre de 2024 , después de que una mujer fuera detenida en Retiro con más de dos kilos de cocaína que, de acuerdo con la causa, iba a ser fraccionada para su comercialización.

Mientras los policías realizaban el procedimiento, detectaron que el teléfono de la detenida recibía reiteradas llamadas de un contacto identificado como “Jhimy” .

A partir de ese dato, la jueza Servini delegó la pesquisa en la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal. Los detectives lograron identificar al hombre y comenzaron a reconstruir sus movimientos.

Según la investigación, “Jhimy” regresaba determinados días al Barrio 31 para impartir órdenes , mientras el resto del tiempo cambiaba frecuentemente de hotel para intentar mantenerse fuera del radar de las fuerzas de seguridad.

Los investigadores lo vinculan además con César Morán de la Cruz, conocido como “El Loco César” , histórico jefe narco de la Villa 31 que permanece detenido en el penal de Ezeiza.

Entre los seis detenidos se encuentra Bernarda C., pareja de “Jhimy” , señalada por los investigadores como otra de las personas que ocupaba un lugar de conducción dentro de la organización. Según la causa, recibía transferencias relacionadas con la presunta venta de drogas.

También fue arrestada Cecilia S. , acusada de administrar parte de la recaudación y considerada por los investigadores como la mano derecha del presunto jefe.

Otra de las detenidas es Yanina M. , a quien le atribuyen tareas relacionadas con la compra, el almacenamiento, el fraccionamiento y la posterior distribución de los estupefacientes .

La estructura se completaba con un remisero identificado como Rubén V. , quien habría trasladado tanto a integrantes de la organización como droga. La Policía secuestró el Volkswagen Suran que presuntamente utilizaba para esos movimientos.

Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares, notebooks, balanzas de precisión, documentación, varios millones de pesos y moneda extranjera . El material será peritado para reconstruir los movimientos financieros y las comunicaciones de la organización.

La investigación sobre “Jhimy” se cruza con otra ofensiva judicial contra la estructura atribuida al “Loco César” . En ese expediente, la Policía Federal realizó 42 allanamientos y detuvo a 11 personas.

Además, secuestró cerca de 30 kilos de droga, $112 millones y un importante arsenal. El operativo fue confirmado oficialmente por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Fuente: TN