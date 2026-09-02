Caso Loan: el ex comisario Walter Maciel pidió declarar y romperá el silencio

El ex comisario Walter Adrián Maciel (45) romperá el silencio la próxima semana y se convertirá en el primero de los siete imputados en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña (5). Su defensor, Richard Vallejos, pidió este miércoles que esa declaración se fije para el jueves de la semana que viene, lo cual obligará al Tribunal a reprogramar algunas testimoniales.

Al inicio de la audiencia, el presidente del Tribunal, Fermín Amado Ceroleni, se refirió a la fallida recusación del defensor oficial Enzo Di Tella, quien buscó apartarlo del juicio por considerar que había perdido la imparcialidad. “Muy lejos está de mi parte tener animosidad con alguna de las partes”, se defendió el magistrado; y sostuvo que en todo momento se “garantizó el derecho a defensa a rajatabla” .

Ceroleni, que está muy próximo a jubilarse, dejó en claro que “los jueces no venimos a agradar a nadie, venimos a juzgar y lo vamos a seguir haciendo”. En el inicio de la jornada, la secretaria comunicó que uno de los imputados, Daniel “Fierrito” Ramírez (51) , no había sido trasladado desde la Unidad Penal de Resistencia debido a problemas de salud.

Este miércoles, además, el abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás Gabriel Soria (44) , alias “El Americano”, asumió también la representación de Pablo Núñez, otro de los acusados de entorpecer la investigación. Ponce reemplaza a Martín Fabio Castillo , quien fue detenido la semana pasada en Buenos Aires, sospechado de actuar como nexo entre integrantes de una organización narcocriminal rosarina, sicarios y vendedores de cocaína.

Este miércoles fueron cuatro integrantes de la Prefectura Naval los que declararon como testigos y se refirieron sobre lo que sucedía en el hotel “Despertar del Iberá”, adonde los supuestos integrantes de la Fundación “Lucio Dupuy” llevaron a testigos claves de la sustracción de Loan. Además, dos de ellos fueron afectados posteriormente a la custodia de la casa de Camila Núñez, quien siguió recibiendo visitas de Soria e incluso de la abogada Elizabeth Cutaia, otra de las acusadas.

José Alfonzo sostuvo que sus superiores lo enviaron a custodiar el perímetro del hotel el 7 de julio. La presencia de la fuerza era para evitar que los medios registraran a los tres chicos que habían sido alojados allí. Recordó que los ventanales de la planta baja estaban tapados y que el primer contacto, a la mañana, fue con un hombre que salió a fumar y se presentó “como médico forense y que le decían el tucumano. Nos preguntó por un kiosco cercano”, en alusión a Federico Rossi Colombo, el psicólogo oriundo de Tucumán que integró el grupo conocido ahora como “los falsos Dupuy”.

Alfonzo sostuvo que a través de otros integrantes de la fuerza se enteró que dentro del hotel estaba una persona que decía ser parte de Interpol , en referencia a Soria.

Carlos Javier Cuevas acompañó a Alfonzo como consigna frente al hotel. Sostuvo que al momento de tomar el servicio, sus compañeros le dijeron que adentro “estaba gente de una fundación, Dupuy, pero no me precisaron cuántos menores había. Yo vi después a un chico cuando jugaba”, recordó.

Cuevas también se refirió a la charla que tuvo con Rossi Colombo. “Se acercó y nos preguntó si estábamos bien, si necesitábamos agua para el mate. Yo le pregunté quién estaba a cargo (del grupo) pero me dijo que no podía responder, que iba a preguntar primero”.

Agregó que luego salió la abogada Cutaia. “Nos preguntó para qué queríamos las datos, que no podía darme los nombres por una cuestión de seguridad , y que todo estaba en conocimiento del Juzgado Federal” de Goya.

El testigo indicó que en el predio estaban estacionados una camioneta y un Peugeot 208 negro, sin chapa patente . “Mi compañero me dijo que ese auto era de uno que decía ser de Interpol”.

Cuevas sostuvo que esa noche ambos vehículos salieron rumbo a Goya. “Nos dijeron que Macarena (Peña) iba a declarar ese día en la Fiscalía”. Y que la joven fue y retornó en el automóvil que conducía Soria.

Por su parte, Matías Ramírez, fue uno de los integrantes de la Prefectura que custodió durante más de seis meses la casa de Camila Núñez. Sostuvo que en una oportunidad arribó al lugar Soria y charló algunos minutos con la joven, sin ingresar a la vivienda. El suboficial dijo que todo era comunicado primero al jefe de guardia de la Prefectura de Goya y que luego les habilitaron un libro para registrar todas las novedades.

El último testimonio de la jornada fue el Gonzalo Avendaño, quien custodió el hotel el 8 de julio. El uniformado recordó que los ventanales estaban tapados y que su compañero le refirió que adentro estaban “una abogada, otro que decía ser de Interpol y otras personas más”.

Indicó que esa noche los ocupantes del hotel perdieron las llaves de una puerta lateral del edificio y le pidieron que se instalaran en el interior “por seguridad”. Y que en ese lugar vieron que había “libritos para colorear y un metegol” que utilizaban los menores.

Avendaño sostuvo haber visto a Soria en el hotel y no dudó en calificarlo como “una persona muy respetuosa”. Y que esa misma persona se presentó semanas después en la casa de Camila. “Le llevó mercaderías y caramelos para la hija. Se identificó con un carnet y dijo que era de Interpol ”, reveló.

El prefecto reveló además que la joven y su hija fueron visitadas en una oportunidad por “dos mujeres y un hombre que se presentaron como integrantes del Ministerio Público” y que él dejó asentado en el libro las identidades. Sostuvo que esas personas se entrevistaron cerca de una hora con Camila y le hicieron hacer algunos dibujos a su hija.

El dato aportado por Avendaño hizo que algunos defensores pidieran al Tribunal pedir a la Prefectura el libro y así establecer con certeza la fecha y quiénes se entrevistaron con las testigos.

Sobre el cierre, el abogado Vallejos pidió al Tribunal que el abogado Rodolfo Baqué pudiera asumir la defensa temporaria del comisario Walter Maciel, ya que la próxima semana tiene prevista una audiencia en Mercedes que coincide con el horario del juicio.

El fiscal Carlos Schaefer se opuso por considerar que existen intereses contrapuestos entre la defensa de Cutaia y Maciel. Y que eso podría “poner en riesgo el debate” por posteriores planteos de nulidad. El Tribunal optó por diferir la resolución del contrapunto.

Loan está desparecido desde el 13 de junio de 2024. Ese día había concurrido a la casa de su abuela, en el paraje “El algarrobal”, donde junto a su padre se encontraron con que la abuela Catalina Peña había organizado un almuerzo en honor a San Antonio, con varios invitados.

Al finalizar la comida hubo una excursión a una tapera cercana en busca de naranjas. Tres adultos y varios menores, entre ellos Loan, caminaron los 600 metros hasta el lugar de los cítricos. Allí el menor de los Peña fue visto por última vez.

Por la sustracción fueron procesados Bernardino Antonio Benítez (39), tío político de Loan; su pareja, Laudelina Peña (47); la pareja amiga integrada por Daniel “Fierrito” Ramírez (51) y Mónica del Carmen Millapi (37); el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (64) y su esposa, María Victoria Caillava (54); y el ex comisario Walter Adrián Maciel (45).

Fuente: Clarín