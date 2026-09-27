Carlos Melconian, economista: “Es la primera vez en la historia que los trabajadores formales son menos que los informales”

El economista Carlos Melconian analizó la coyuntura económica del país y cargó contra la toma de decisiones de la gestión libertaria: “ Si el Gobierno sigue con el supuesto objetivo de hacer colapsar a la inflación, vamos a entrar en un problema ”. Además, sostuvo que la situación del país será “ gris ” hasta las próximas elecciones y alertó sobre el aumento del trabajo informal : “Es la primera vez en la historia que los trabajadores formales son menos que los informales”.

“ Y esto ya es un dato concreto, no un virtuosismo de esta gestión ”, analizó Melconian respecto al último i nforme del Indec que indicó que la pérdida de empleos en blanco en el sector privado fue compensada por un fuerte crecimiento del cuentapropismo informal —la categoría que más se expandió durante la gestión libertaria—, que llevó la informalidad a un récord del 45% del total.

En palabras del expresidente del Banco Nación, la “ Argentina en lugar de tener tasas de desempleo explosivas, pasó a tener números fenomenales de informalidad ”. Según un análisis de la consultora Analytica , entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de este año el empleo informal sumó 348.000 personas, mientras que se perdieron unos 83.000 puestos formales. Es decir, la creación de trabajo no registrado superó a todo el aumento neto de la ocupación y compensó la caída de los empleos en blanco.

Durante su exposición en el programa El Corresponsal, emitido por la señal TN , Melconian también hizo un tiro por elevación a los funcionarios. “ El Gobierno tiene un problema y es que no tienen a este país en la cabeza . Y cuando uno no piensa en su país, es muy difícil”, resumió el economista. “ Acá hasta las elecciones la situación va a ser gris . Y soy generoso, para no hablar de gris oscuro”, ironizó.

En consonancia, trazó una analogía con los representantes de los organismos multilaterales. “Pasa con muchos funcionarios extranjeros que, por ejemplo, mientras pertenecen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y están negociando con el Gobierno, son dubitativos en términos de decir las cosas como son. Pero una vez que salen del FMI dicen cosas diametralmente opuestas ”.

Desde el prisma de Melconian, la gestión encabezada por Javier Milei “tiene que buscar determinado equilibrio, entre empleo, poder adquisitivo y su pretensión de la tasa de inflación”.

En esa dirección, subrayó que los dos grandes dilemas que debe asumir el oficialismo son el “dificultoso acceso al crédito” y el aumento de la morosidad. “Aún con esos dos grandes problemas hay una tajante división. Si el conflicto es con la economía formal e institucionalizada, o tiene un elemento extraeconómico. Es decir, no puede haber un transa un narco al cual la gente deba recurrir para tomar un préstamo. Son tareas económicas indelegables ”, analizó.

Sobre estos últimos, Melconian dijo: “Prestamistas hubo siempre: cambiaban cheques o le prestaban a alguna pyme. Pero hoy también aparece el narcotráfico y la necesidad de la gente de acudir a ellos para poder comer , algo que antes no ocurría”.

Consultado sobre los datos de la economía real, el economista teorizó: “ Los números que obtiene la economía son positivitos (sic) . Y eso es porque el 20% de la economía va tan fuerte que, en la ponderación con el 50% hundido y el 30% neutro, hace que se mantenga positivito (sic) . Pero en ese 20% es donde se siente, y es un 20% poco derramador”.

Para Melconian, “ese 20% de la economía real solo le brinda ocupación a 500.000 personas. Mientras que el 50% hundido, a ocho millones”. Sin salir de ese plano, el economista sumó que “ la pobreza necesita de un desarrollo macroeconómico con un derrame importante ”.

Por otro lado, para contextualizar la áspera situación económica que atraviesa el país, el economista aludió a una situación personal. “Yo traigo acá una visión empírica y callejera de lo que está pasando: nunca los que trabajan conmigo me pidieron tantos adelantos . Hay un récord de, ‘che, adelantame 200′, ‘che, adelantame 300′ y no son ludópatas”, planteó.

Finalmente, el expresidente del Banco Nación remarcó que “ el Gobierno tiene una manía de decir cosas vagas y extremas . Y todo eso se está sintiendo en un runrún social. Y no es algo relacionado a las expectativas de que vuelva el kirchnerismo, sino que se está generando un rumor social por lo que ya estamos viviendo”.

Fuente: La Nación