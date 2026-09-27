Alquiló su casa y se la devolvieron con más de 400 plantas de cannabis en su dormitorio

Charles Reeves, propietario de una vivienda en el norte de Londres, regresó de trabajar en el extranjero y encontró su casa familiar que había alquilado convertida en un cultivo de cannabis.

Criminales, haciéndose pasar por inquilinos, habían vertido 10 toneladas de tierra en la propiedad. La sofisticada operación causó grandes daños en la casa y dejó a la familia devastada.

“Encendí las luces y, oh Dios mío, un metro de tierra en mi dormitorio”, dice Reeves, todavía sin poder creerlo, mientras le muestra su casa a la BBC. “Me sorprende que el suelo haya aguantado todo esto”.

Según los expertos, este tipo de delitos van en aumento y los criminales parecen estar aprovechando los largos procesos de desahucio para llevar a cabo operaciones ilegales de cultivo de cannabis antes de desaparecerse.

La familia Reeves publicó su propiedad en alquiler por internet cuando se estaban preparando para ir al extranjero. Un agente inmobiliario se puso en contacto con ellos al enterarse de que estarían fuera durante un largo periodo. Les prometió una familia de inquilinos, supuestamente trabajadores de una empresa del distrito financiero de Londres y con hijos.

Sin embargo, los “inquilinos” resultaron ser estafadores que nunca pagaron el alquiler y utilizaron la propiedad para actividades criminales. Más tarde se descubrió que el agente inmobiliario administraba un sitio falso y que los inquilinos eran ficticios.

La policía le dijo a Reeves que era uno de los peores casos de este tipo de crimen que habían visto. Se incautaron más de 400 plantas de cannabis en la propiedad, con un valor estimado de cientos de miles de dólares.

Reeves acudió al inmueble después de lograr obtener una orden judicial para entrar en su propia casa, dado que no le habían pagado el alquiler. Llamó a la puerta y fue atendido por varios hombres, uno de los cuales afirmó que la propiedad estaba en buenas condiciones. Al cabo de media hora, los hombres habían desaparecido. No se sabe qué papel desempeñaban en el cultivo.

“No podía creer lo que estaba viendo”, dijo Reeves, describiendo el momento en que entró en la casa. “Los delincuentes de cannabis arrojaron 10 toneladas de tierra en el dormitorio principal”.

“Todo el lugar se había transformado en una fábrica de drogas. Había agujeros en el techo, cables por todas partes y el olor era insoportable”.

El impacto emocional en la familia, tanto por la estafa con la renta como por los daños causados a su casa, fue inmenso. Julia, la esposa de Charles, afirmó que “cuando se trata de una propiedad, especialmente una casa en la que llevás viviendo casi 20 años y en la que criaste a tu hijo... es bastante horrible sentir que te atacan en el centro, en ese santuario interior, ese lugar de confort en el que podíamos confiar en la ciudad, es nuestro hogar, es muy doloroso”.

Para Charles, “emocionalmente, se siente como si mi casa hubiera sido profanada, eso es lo que siento. El daño, la suciedad por todas partes. Este es el primer hogar real que tuve, estamos destrozados y devastados”.

Las cifras de la Policía Metropolitana muestran que se descubrieron más de 1000 cultivos de cannabis en Londres entre 2018 y 2023. Sin embargo, los expertos creen que esta cifra es sólo una pequeña proporción de los cultivos que están actualmente en funcionamiento.

Según Allen Morgan, uno de los principales expertos del Reino Unido en juicios penales por drogas y exagente de policía, los alquileres de casas vinculados a cultivos de cannabis van en aumento. “Estamos viendo un claro incremento de este tipo de delitos, en los que los criminales se aprovechan del mercado de alquiler para montar operaciones ilegales de cultivo”, afirma.

“Se aprovechan del sistema legal y del proceso de desalojo. Saben que se puede tardar meses en sacar a un inquilino, aunque deje de pagar la renta. Durante este tiempo, pueden completar múltiples cultivos y obtener un beneficio significativo antes de desaparecer, sin dejar rastro”.

La falta de regulación relacionada con las rentas de inmuebles facilitó la actividad de los estafadores. A los agentes inmobiliarios no se les exige cualificación, a pesar de que manejan activos importantes. Esto puede hacer que los propietarios sean vulnerables a estafas y otras actividades delictivas.

“Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea” , advierte Morgan. “Si alguien se presenta ofreciendo pagar en efectivo y necesita mudarse de inmediato, deberían empezar a sonar las alarmas”.

El comercio de cannabis evolucionó desde cultivos a pequeña escala hasta sofisticadas operaciones multimillonarias, presuntamente dirigidas por grupos criminales internacionales. Londres, con su vasto mercado local y su extensa red de transporte, se convirtió en un centro de distribución de drogas.

“El problema de Londres es, obviamente, que es uno de los principales centros de distribución de drogas en todo el Reino Unido ”, explica Morgan.

“Cuando convertís una casa alquilada en un centro de cultivo , tenés cinco, seis o tal vez siete zonas de cultivo separadas en las que podés producir plantas de cannabis, obviamente de forma discreta y sin ningún tipo de vínculo probatorio”.

La policía afirmó que lo que le ocurrió a la familia Reeves aún se está investigando, pero la realidad es que los propietarios inocentes se están viendo obligados a recoger los platos rotos del creciente problema de delincuencia relacionada con drogas en Londres.

Los Reeves esperan que, compartiendo su historia, puedan crear conciencia sobre este creciente problema y evitar que otros propietarios sean víctimas de estafas similares.

“Queremos que la gente sea consciente de los riesgos y tome todas las precauciones posibles a la hora de rentar sus propiedades”, declaró Reeves y agregó: “Nadie debería pasar por lo que nosotros hemos vivido. No solo fue el fraude, fue la destrucción de nuestro hogar”.

Fuente: La Nación