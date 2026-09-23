Cambio histórico entre los Testigos de Jehová: Cada fiel podrá decidir si recibe una transfusión de sangre

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El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová flexibilizó su postura histórica sobre las transfusiones de sangre y ahora permite que cada creyente decida individualmente si acepta o no recibir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas durante tratamientos médicos.

La decisión fue anunciada por la máxima autoridad de la organización, con sede en Estados Unidos. Desde 1945, los Testigos de Jehová sostienen una prohibición basada en su interpretación de un mandato bíblico que llama a los cristianos a “abstenerse de la sangre”.

La nueva disposición mantiene el rechazo a las transfusiones de sangre completa, pero deja en manos de cada fiel la decisión respecto de sus cuatro componentes principales.

“Dado que la Biblia no habla sobre este tipo de decisiones, cada persona debe decidir según su conciencia”, explicó el Cuerpo Gobernante. La organización señaló que los avances de la medicina generaron nuevas preguntas sobre cómo aplicar sus principios bíblicos a los tratamientos actuales.

El cambio amplía una modificación anunciada en marzo, cuando la organización había habilitado las autotransfusiones de sangre antes de cirugías u otras intervenciones médicas.

El Cuerpo Gobernante aclaró que las congregaciones no deberán intervenir ni juzgar las decisiones personales de los creyentes. Además, anunció la publicación de una tabla informativa sobre los distintos productos que pueden obtenerse de la sangre completa para ayudar a sus miembros a tomar decisiones informadas.