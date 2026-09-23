Axel Kicillof desayunó con el alcalde de Nueva York y el presidente de España

LA PLATA.- En el segundo día de su gira por los Estados Unidos , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se reunió hoy con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , y el presidente de España, Pedro Sánchez , en Gracie Mansion, la residencia oficial de la autoridad de la ciudad estadounidense.

Del desayuno, que comenzó a las 8.30 hora de Manhattan (9.30 hora argentina) participaron también otros representantes de distintas delegaciones que asisten hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Entre ellos, Antonio Costa , presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Barbados Mottley , primera ministra de Barbados.

Mayor Mamdani Joins the “Building an Economy for the Many” Breakfast with H.E. Pedro Sánchez, President of the Government of Spain, H.E. Mia Amor Mottley, Prime Minister of Barbados and H.E. António Costa, President of the European Council https://t.co/c98A02rKIw

“Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina. No sólo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe : se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo Kicillof en ese ámbito.

Y fue más allá: “Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica. Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias ”.

“El nuevo orden mundial no está escrito. Esta reunión tiene ese objetivo: pensar desde nuestros pueblos, en conjunto, un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad”, destacó.

Javier Milei también se encuentra en Nueva York para dar su discurso en las Naciones Unidas. Las críticas de Kicillof fueron lanzadas minutos antes de la alocución del Presidente en la 81 Asamblea General de la ONU .

Con este viaje, Kicillof busca diferenciarse del jefe del Estado en ámbitos progresistas y demócratas para posicionarse como alternativa de construcción nacional hacia 2027.

Por la tarde, el gobernador disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.

Según el anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Ayer, el gobernador se reunió con bonistas e inversores y dejó el mensaje de que “no es un loco que viene a romper todo”, según afirmó Javier Timerman , que participó del encuentro con inversores.

El economista y analista financiero evaluó como positivo ese encuentro. Timerman dijo que la provincia tiene emitidos US$7500 millones con tenedores de bonos que entraron al canje de deuda en 2020 y que representa el grueso de la deuda total, equivalente a US$12.112 millones.

“Es un acreedor muy importante en el mundo inversor”, evaluó Timerman. “Axel y el peronismo van a tener que resolver qué tipo de relación tienen con Estados Unidos. Estados Unidos está exigiendo una relación más comprometida. No un ‘te apoyo en algunas cosas y en otras no’”, dijo Timerman en Radio Rivadavia. Y agregó: “La comunidad de inversores está desesperada por esta situación de péndulo. La pregunta a Kicillof es: ”¿Qué vas a hacer vos para que esto más o menos se mantenga?“.

“Si es un péndulo, es catastrófico para los activos argentinos”, dijo Timerman.

Nos reunimos en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de nuestra provincia y participaron de la reestructuración de nuestra deuda bonaerense. Un encuentro importante para intercambiar sobre la situación económica de nuestro país. Seguimos… pic.twitter.com/l3t4F4G1f9

Los inversores le consultaron también a Kicillof sobre la interna peronista. “El inversor está ante esa incertidumbre en este contexto global donde hay muchas oportunidades que son competencia respecto de Argentina. No hay muchos que quieren tomar riesgo”, dijo Timerman, que asistió al encuentro del gobernador con los inversores.

El encuentro con bonistas precedió a otra ronda con representantes de la economía real, según informó el gobierno provincial.

Fuente: La Nación